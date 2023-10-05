Кто стал лучшим сыщиком Беларуси и как ежедневно борются с преступностью?

Новости Беларуси. Уголовному розыску 105 лет. Больше века его сотрудники охраняют наш покой и круглосуточно ведут борьбу с преступностью. К своему профессиональному празднику работники уголовного розыска подошли с достойной статистикой. За восемь месяцев 2023 года количество угонов сократилось на 28 %, краж – на 20 %, а количество грабежей – больше чем на 10 %. Раскрыты все совершенные с начала года убийства. Оперативники уголовного розыска – люди особого склада. Среди тех, кто мечтает о работе в милиции, это одна из самых востребованных специальностей. Лучших сыщиков страны разыскала Юлия Мычка.

В 2023 году на плечи Игоря Лукьянченко упали майорские звезды, но не только они отражают его блестящую работу. Могилевский сыщик удостоен переходящего приза имени легендарного полковника Федора Окалиты. Сначала его вручали службе милиции, которая по итогам года лидировала в раскрытии преступлений, но после было решено отмечать им заслуги конкретных сотрудников. С тех пор золотой приз путешествует по всей стране, собирая отпечатки пальцев лучших сыщиков.

Для нас, сыщиков, эту награду получить – как «Оскар». К этой награде я шел 20 лет. Кражи из автомобилей, угоны, перебивка номеров. Профиль, с которым работает могилевский сыщик, – криминальный автобизнес. По итогам 2022 года и результатам 2023-го, у Игоря Лукьянченко 100 %-ная раскрываемость.

Одно из заметных дел – на 15 тысяч евро. Ровно столько автовор украл из бардачка машины. Сорвав крупный куш, преступник в тот же день уехал из Беларуси, не подозревая, что его действия зафиксированы камерой видеонаблюдения.

Игорь Лукьянченко, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Могилева:

Выставили в розыск его. Где-то через полгода он опять выдвинулся на территорию Республики Беларусь совершать новые преступления. Был остановлен в Чаусах нарядом. После этого мы его привезли в Октябрьский, и он сознался в совершении.

Почетный трофей украшает не только кабинет Игоря Лукьянченко. За преданность службе уголовного розыска и высокое мастерство еще одним переходящим призом был отмечен весь отдел Октябрьского РОВД Могилева.

Ежедневно в дежурную часть поступает порядка 100 сообщений. Каждое из них оперативники принимают как личный вызов. Такая отдача влияет на результат – раскрываемость более 80 %. Да, в подмогу сыщикам сегодня современные технологии, но их по-прежнему ноги кормят.

Александр Коваленок, временно исполняющий обязанности начальника ОУР Октябрьского РОВД Могилева:

На места происшествия выезжает следственно-оперативная группа в составе экспертов, а у экспертов есть так называемые лупы, но в XXI веке это уже компьютерные технологии, которые оказывают помощи в раскрытии некоторых преступлений. Но большую часть мы, сыщики, вытаптываем ногами.

В телефоне Владислава Даненкова теперь больше всего фотографий, связанных с профессией. Сыщиком он работает всего два месяца, но уже раскрыл три дела. В гараже, который за ночь успел превратиться в место происшествия, он ищет улики и зацепки.

В Октябрьское РОВД Могилева поступило сообщение от гражданина о том, что у него из гаража было похищено имущество, а именно несколько пар колес с резиной и электродрель.

Владислав продолжает второе поколение офицеров в своей семье. В РОВД Октябрьского района он проходил преддипломную практику, потому на работу пришел уже своим человеком.

Владислав Даненков, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Могилева:

Это то РОВД, куда я хотел идти, потому что знал, что здесь, если надо, поддержат, подскажут, помогут.