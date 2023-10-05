Как Минск отмечал День пожилых людей? Рассказала Ольга Василевская
Каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Мы очень ценим и уважаем пенсионеров. Сегодня им особое внимание. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Отмечаем День пожилого человека достаточно долго. Мероприятия начинаются еще в середине сентября, многие заканчиваются только в конце октября. Можно сказать о том, что у многих на пенсии праздник каждый день. И надеюсь, наши гости сегодня это подтвердят. У тех, конечно, у кого хватает оптимизма и здоровья, как встречают эти инициативы пожилые люди?
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Пожилые люди откликаются на такие инициативы с удовольствием. И зачастую они сами являются инициаторами тех или иных активностей, мероприятий. Неделя перед Днем пожилого человека достаточно яркая и насыщенная. Наверное, нет сферы, в которой мы бы не проводили мероприятия. Я говорю и о Днях юридической грамотности, День спорта, День здоровья, День самосовершенствования, День финансовой грамотности, День безопасности – это такие мероприятия, которые пожилые люди воспринимают с огромным удовольствием и приходят их посещать. Ну и мы видим, что сегодня очень много различных акций, скидок, посещение музеев бесплатно. Все это сделано для наших пожилых минчан, и они с удовольствием этим пользуются.
Екатерина Забенько:
Ну, праздники проходят абсолютно везде, даже в гериатрическом центре. Ирина Викторовна, как у вас отмечают День пожилых людей?
Ирина Токарева, заведующий городским гериатрическим центром УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района Минска»:
В каждой поликлинике каждого района разработан план мероприятия именно того учреждения, которое это проводит. Информация о всех мероприятиях размещена на сайтах наших амбулаторно-поликлинических учреждений в рубрике «Активное долголетие». Ну а городской гериатрический центр, конечно, проводит и для населения мероприятия. И 3 октября мы проводим для всех жителей Минска в 11 часов семинары по предупреждению старения.
Екатерина Забенько:
Георгий Петрович, вы многие мероприятия лично посещаете, наверняка и ветеранов, и долгожителей. Какая там атмосфера, насколько душевно все проходит, какие отзывы?
Георгий Атаманов, заместитель председателя Совета Коммунистической партии Беларуси:
Что касается ветеранских организаций, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы максимальное внимание людям пожилым уделялось теми органами, с которыми мы сотрудничаем. Пользуясь случаем, мне хочется сказать сегодня слова благодарности в адрес Мингорисполкома, администраций районов, наших медиков, общественных организаций, которые взаимодействуют с ветеранскими организациями. Это «Белая Русь», БРСМ и ряд других организаций. Что касается самих ветеранов, то вы понимаете, этот переход от активной жизненной позиции, когда они работали и так далее, и вдруг вышли на пенсию и уже не работают.
Екатерина Забенько:
Так к еще более активной жизненной позиции многие приходят.
Георгий Атаманов:
Нет, вы понимаете, здесь психологически бывает определенная ситуация, когда нужно вмешаться и поддержать человека. Мы приглашаем к себе, рассказываем все, и постепенно стабилизируется вот эта обстановка, он становится более активным, участвует в массовых мероприятиях, которые проводят исполнительные органы.
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