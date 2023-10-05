Как Минск отмечал День пожилых людей? Рассказала Ольга Василевская

Каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Мы очень ценим и уважаем пенсионеров. Сегодня им особое внимание. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Отмечаем День пожилого человека достаточно долго. Мероприятия начинаются еще в середине сентября, многие заканчиваются только в конце октября. Можно сказать о том, что у многих на пенсии праздник каждый день. И надеюсь, наши гости сегодня это подтвердят. У тех, конечно, у кого хватает оптимизма и здоровья, как встречают эти инициативы пожилые люди?

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Пожилые люди откликаются на такие инициативы с удовольствием. И зачастую они сами являются инициаторами тех или иных активностей, мероприятий. Неделя перед Днем пожилого человека достаточно яркая и насыщенная. Наверное, нет сферы, в которой мы бы не проводили мероприятия. Я говорю и о Днях юридической грамотности, День спорта, День здоровья, День самосовершенствования, День финансовой грамотности, День безопасности – это такие мероприятия, которые пожилые люди воспринимают с огромным удовольствием и приходят их посещать. Ну и мы видим, что сегодня очень много различных акций, скидок, посещение музеев бесплатно. Все это сделано для наших пожилых минчан, и они с удовольствием этим пользуются. Екатерина Забенько:

Ну, праздники проходят абсолютно везде, даже в гериатрическом центре. Ирина Викторовна, как у вас отмечают День пожилых людей? Ирина Токарева, заведующий городским гериатрическим центром УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района Минска»:

В каждой поликлинике каждого района разработан план мероприятия именно того учреждения, которое это проводит. Информация о всех мероприятиях размещена на сайтах наших амбулаторно-поликлинических учреждений в рубрике «Активное долголетие». Ну а городской гериатрический центр, конечно, проводит и для населения мероприятия. И 3 октября мы проводим для всех жителей Минска в 11 часов семинары по предупреждению старения. Екатерина Забенько:

Георгий Петрович, вы многие мероприятия лично посещаете, наверняка и ветеранов, и долгожителей. Какая там атмосфера, насколько душевно все проходит, какие отзывы?