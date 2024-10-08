Сенаторам предложили продлить сроки выплаты алиментов детям

Сохранение исторической памяти, социальная поддержка многодетных, выплата алиментов. Вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в этой сфере посвятили телефонную линию в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в канун недели родительской любви парламентарии проводят ряд мероприятий, направленных на укрепление традиционных ценностей и статуса семьи. Прямая телефонная линия – это первый этап. В работу включились одновременно все сенаторы и с самого утра отвечали на поступившие телефонные звонки. Обращались жители разных регионов. Поступили вопросы, касающиеся жилищной политики, поддержки многодетных.

Среди предложений – возможность продления сроков выплаты алиментов детям до окончания учебы. Механизм поддержки родителей постоянно совершенствуется, учитываются пробелы в законодательстве, определять их в том числе и помогает такая обратная связь с населением.