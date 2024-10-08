Сенаторам предложили продлить сроки выплаты алиментов детям
Сохранение исторической памяти, социальная поддержка многодетных, выплата алиментов. Вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в этой сфере посвятили телефонную линию в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно в канун недели родительской любви парламентарии проводят ряд мероприятий, направленных на укрепление традиционных ценностей и статуса семьи. Прямая телефонная линия – это первый этап. В работу включились одновременно все сенаторы и с самого утра отвечали на поступившие телефонные звонки. Обращались жители разных регионов. Поступили вопросы, касающиеся жилищной политики, поддержки многодетных.
Среди предложений – возможность продления сроков выплаты алиментов детям до окончания учебы. Механизм поддержки родителей постоянно совершенствуется, учитываются пробелы в законодательстве, определять их в том числе и помогает такая обратная связь с населением.
Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для нас вопросы, которые вынесены на сегодняшнюю прямую телефонную линию, важны с точки зрения того, что мы фактически приступили к работе над рассмотрением и формированием рассмотрения проекта республиканского бюджета, бюджета Фонда социальной защиты на следующий год. Поэтому с учетом комплекса системы форм социальной поддержки, который касается брака, семьи, могу с уверенностью сказать, что тот приоритет социальной направленности сохраняется и на следующий год и позволит выполнять все социальные гарантии, которые у нас закреплены во всех наших действующих нормативных документах.
Следующим этапом в рамках недели родительской любви станет проведение парламентариями встречи с многодетными семьями со всей Беларуси. Продолжит праздничную эстафету ежегодный «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство». Он состоится в Полоцке, в Софийском соборе.