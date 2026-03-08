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Новости по тегу #Воспитание

Ясли до года в Беларуси – готовы ли родители отдавать туда своих детей и во сколько это может обойтись?
08 марта 2026 19:03

Ясли до года в Беларуси – готовы ли родители отдавать туда своих детей и во сколько это может обойтись?

От строевой подготовки до фехтования – как и чему учат в военно-патриотических клубах
24 декабря 2025 18:35

От строевой подготовки до фехтования – как и чему учат в военно-патриотических клубах

В Беларуси растёт интерес к военно-патриотическому воспитанию
24 декабря 2025 07:41

В Беларуси растёт интерес к военно-патриотическому воспитанию

В Минске подвели итоги смотра-конкурса военно-патриотических объединений
15 июля 2025 07:21

В Минске подвели итоги смотра-конкурса военно-патриотических объединений

Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»
05 июля 2025 08:38

Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»

В Беларуси стартует проект для детей и подростков «Зарница Online»
10 июня 2025 06:14

В Беларуси стартует проект для детей и подростков «Зарница Online»

Как воспитать самостоятельного ребёнка? Психолог дал несколько советов
08 октября 2024 12:16

Как воспитать самостоятельного ребёнка? Психолог дал несколько советов

В Минске наградили лучших педагогов страны
01 октября 2024 17:32

В Минске наградили лучших педагогов страны

Центр подготовки педагогов по стандартам WorldSkills открылся в Минске. В чём его особенность?
22 апреля 2021 08:13

Центр подготовки педагогов по стандартам WorldSkills открылся в Минске. В чём его особенность?

В игровой форме ребята укрепляют знания по истории, географии, иностранным языкам. Как работает турфирма в одной гимназии Минска
01 марта 2021 11:17

В игровой форме ребята укрепляют знания по истории, географии, иностранным языкам. Как работает турфирма в одной гимназии Минска

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?
28 января 2021 08:05

На одном направлении не стоит зацикливаться. Какой кружок по интересам выбрать ребёнку?

Как воспитать в ребёнке самостоятельность? Рекомендации психолога
25 января 2021 08:21

Как воспитать в ребёнке самостоятельность? Рекомендации психолога