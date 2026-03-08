Новости по тегу #Воспитание

Какой выбор сделает каждая мама, покажет время. Главное, чтобы у каждой он был.
Сейчас действуют примерно около 200 военно-патриотических клубов, они работают на базе школ и силовых структур, и в них уже участвуют тысячи ребят.
В стране действуют около 200 военно-патриотических клубов, они работают на базе школ и силовых структур, в них участвуют тысячи ребят.
Мероприятие к 80-летию Великой Победы объединило более 120 человек. В числе финалистов юноши и девушки, которые достойно показали свои спортивные, научные и творческие способности.
Смотрите 6 июля в 10.00.
Ежегодно участниками «Зарницы» становятся более 35 тысяч школьников, которые знакомятся с основами начальной военной подготовки, осваивают строевые приемы и правила обращения с оружием.
В дальнейшем ответственности должно становиться все больше и больше. Тогда вы вырастите прекрасного самостоятельного ребенка.
Образование и воспитание – самые что ни на есть прямые инвестиции в наше будущее. А потому и случайных, а главное, неравнодушных людей в этой профессии нет и быть не может.
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