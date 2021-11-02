Прямой эфир

Почему Радоница всегда во вторник? Спросили об этом этнокультуролога

02 ноября 2021 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Как правильно молиться? Я знаю, что у нас семейные традиции: заказать службу в церкви. Обязательно ли присутствовать на этой службе? Расскажите подробнее.  

Почему Радоница всегда во вторник? Спросили об этом этнокультуролога-1

Янка Крук, этнокультуролог:  
Па-другому трошкі. Гэта ўшаноўваць, а маліцца – гэта іншы трошкі аспект. Хачу ўнесці адно вельмі істотнае дапаўненне. Паглядзіце, мы трошачкі прапусцілі, не акцэнтавалі ўвагу на адной дэталі. Пастаянна гаворка ідзе, што ў гадавым царкоўным колазвароце ідзе радзіцельская памінальная субота, але, калегі, Радаўніца – гэта аўторак, а не субота. У чым справа? Чаму атрымаўся такі збой? Думаю, гэтай з’яве магла быць прысвечана асобная сустрэча, але кораценька. У нашай традыцыйнай царкоўнай, хрысціянскай традыцыі ёсць так званы ўніверсальны рытм, вы яго добра ведаеце. Нуль, тры, дзевяць, сорак, год. Не стала чалавека, мы ў гэтыя дні адзначаем памінальныя дні. У структуру царкоўнага календара гэты ўніверсальны рытм таксама патрапіў. Тады чаму менавіта аўторак? Нуль – дзень Пасхі, першы дзень, а потым дзявяты дзень пасля першага дня Пасхі і будзе аўторак. Адсюль і атрымаўся гэты збой. А потым на саракавы дзень будзе Ўзнясенне. І так далей структура разгортваецца. Гэты рытм пайшоў працаваць па календары.  

«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы – подробнее здесь.  

# Православные в Беларуси # общество # Янка Крук # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент показал Роме Когодовскому свой кабинет: если взрослые люди проголосуют, здесь будет новая Конституция
02 ноября 2021 13:24

Президент показал Роме Когодовскому свой кабинет: если взрослые люди проголосуют, здесь будет новая Конституция

«Я просто кайфую, я балдею!» Всю жизнь он работает в жанре наивного искусства и вот что рассказывает
02 ноября 2021 13:06

«Я просто кайфую, я балдею!» Всю жизнь он работает в жанре наивного искусства и вот что рассказывает

Что такое артериальная гипертензия и как часто она встречается у детей? Рассказывает врач-кардиолог
02 ноября 2021 12:47

Что такое артериальная гипертензия и как часто она встречается у детей? Рассказывает врач-кардиолог