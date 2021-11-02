Почему Радоница всегда во вторник? Спросили об этом этнокультуролога

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу: Как правильно молиться? Я знаю, что у нас семейные традиции: заказать службу в церкви. Обязательно ли присутствовать на этой службе? Расскажите подробнее.

Янка Крук, этнокультуролог:

Па-другому трошкі. Гэта ўшаноўваць, а маліцца – гэта іншы трошкі аспект. Хачу ўнесці адно вельмі істотнае дапаўненне. Паглядзіце, мы трошачкі прапусцілі, не акцэнтавалі ўвагу на адной дэталі. Пастаянна гаворка ідзе, што ў гадавым царкоўным колазвароце ідзе радзіцельская памінальная субота, але, калегі, Радаўніца – гэта аўторак, а не субота. У чым справа? Чаму атрымаўся такі збой? Думаю, гэтай з’яве магла быць прысвечана асобная сустрэча, але кораценька. У нашай традыцыйнай царкоўнай, хрысціянскай традыцыі ёсць так званы ўніверсальны рытм, вы яго добра ведаеце. Нуль, тры, дзевяць, сорак, год. Не стала чалавека, мы ў гэтыя дні адзначаем памінальныя дні. У структуру царкоўнага календара гэты ўніверсальны рытм таксама патрапіў. Тады чаму менавіта аўторак? Нуль – дзень Пасхі, першы дзень, а потым дзявяты дзень пасля першага дня Пасхі і будзе аўторак. Адсюль і атрымаўся гэты збой. А потым на саракавы дзень будзе Ўзнясенне. І так далей структура разгортваецца. Гэты рытм пайшоў працаваць па календары.