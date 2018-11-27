На крем проявилась аллергия: можно ли вернуть его в магазин?

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Ирина, г. Орша:

Купила в магазине тональный крем, но открыла его только спустя 2 месяца после покупки. Как выяснилось, у меня на него аллергия, можно ли вернуть такой товар обратно?

Дарина Гулюта, юрист:

Крем можно вернуть только в том случае, если товар является ненадлежащего качества либо информация о данном товаре не была донесена. Информация о составе должна быть указана на этикетке. Потребитель имел возможность до приобретения товара ознакомиться. И если у него есть аллергическая реакция на составляющие данного товара, имел возможность не приобретать данный крем.