Как в Советском Союзе. Стоит ли привлекать белорусских артистов на российские площадки?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время. Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей, вопрос с точки зрения бизнеса. А вы бы сами не хотели кого-нибудь из белорусских артистов привезти в Россию?

Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:

Вообще, мы занимаемся. Мы в Россию Коржа завезли, и он стал зарабатывать деньги. Но это было давно. Мы просто посмотрели на его потенциал, свозили на Дальний Восток, сказали: хочешь, мы сделаем тебе там концерты? Кирилл Казаков:

А из нынешних, на ваш взгляд? Андрей Алексеев:

Я сейчас вам ничего сказать не могу по этому поводу. Потому что мы как делаем? У нас немножко другой бизнес. У нас компания международная. Мы работали и с украинскими артистами, и с белорусскими, и с российскими. И мы их тягали в разные страны: и в Штаты, и в Россию, и в Украину – у нас потоки ходили в разные стороны, пока не произошла на нашей территории большая беда. Потому что три братских народа сейчас фактически друг от друга…

Кирилл Казаков:

Культура не объединяет, к сожалению. Андрей Алексеев:

Это большая беда. Поэтому, честно говоря, я даже не скажу. Алена Сырова, СТВ:

Сейчас мы по всем фронтам с Россией будем развивать союзнические отношения еще больше. Соответственно, для вас те же инициативы. Почему бы наших артистов не привлекать к работе в России? Андрей Алексеев:

Я считаю, что, конечно же, надо. У нас неплохая школа была в 1980 годах. Допустим, «Песняры», «Сябры», мне кажется, в Советском Союзе побывали, надо у них спросить, но я думаю, что в каждой точке. Я считаю, что система работы, в том числе и с молодыми артистами, которая была в Советском Союзе разработана, была довольно серьезная.