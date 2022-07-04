Как в Советском Союзе. Стоит ли привлекать белорусских артистов на российские площадки?
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей, вопрос с точки зрения бизнеса. А вы бы сами не хотели кого-нибудь из белорусских артистов привезти в Россию?
Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:
Вообще, мы занимаемся. Мы в Россию Коржа завезли, и он стал зарабатывать деньги. Но это было давно. Мы просто посмотрели на его потенциал, свозили на Дальний Восток, сказали: хочешь, мы сделаем тебе там концерты?
Кирилл Казаков:
А из нынешних, на ваш взгляд?
Андрей Алексеев:
Я сейчас вам ничего сказать не могу по этому поводу. Потому что мы как делаем? У нас немножко другой бизнес. У нас компания международная. Мы работали и с украинскими артистами, и с белорусскими, и с российскими. И мы их тягали в разные страны: и в Штаты, и в Россию, и в Украину – у нас потоки ходили в разные стороны, пока не произошла на нашей территории большая беда. Потому что три братских народа сейчас фактически друг от друга…
Кирилл Казаков:
Культура не объединяет, к сожалению.
Андрей Алексеев:
Это большая беда. Поэтому, честно говоря, я даже не скажу.
Алена Сырова, СТВ:
Сейчас мы по всем фронтам с Россией будем развивать союзнические отношения еще больше. Соответственно, для вас те же инициативы. Почему бы наших артистов не привлекать к работе в России?
Андрей Алексеев:
Я считаю, что, конечно же, надо. У нас неплохая школа была в 1980 годах. Допустим, «Песняры», «Сябры», мне кажется, в Советском Союзе побывали, надо у них спросить, но я думаю, что в каждой точке. Я считаю, что система работы, в том числе и с молодыми артистами, которая была в Советском Союзе разработана, была довольно серьезная.
Кирилл Казаков:
Мне кажется, она чем-то схожа с нашей.
Андрей Алексеев:
В Советском Союзе артисты могли два или три месяца домой не приезжать. Артисты получали гарантированную ставку, но они при этом еще имели возможность зарабатывать. И почему вообще советские артисты, которые, к сожалению, через пару лет уже, наверное, все сойдут. Алла Борисовна, Валерий Леонтьев.
Кирилл Казаков:
Не хороните уже Пугачеву.
Андрей Алексеев:
Не, они на сцене сейчас не выступают. Не можем мы спокойно пойти и посмотреть ее концерт. Но это те люди, которые выходят в любой зал, стадион, и они умеют с этой аудиторией работать. Это достигнуто было долгими годами работы по два-три концерта в день в городе. И они сидели там неделями или месяцами. Они работали – это опыт.
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