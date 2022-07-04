Уход за лошадьми и полевые работы. Чем зарабатывают бойцы студотрядов в Гродно?

Новости Беларуси. Зачем сегодня идут в студенческие отряды – заработать или же за романтикой? Этим вопросом задались и наши журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Косить траву в туристическом комплексе в Коробчицах студенты стараются утром, пока есть прохлада – уж больно жарким выдалось лето. Зато в конюшне всегда умеренная температура.

Не зря мы тебя сегодня чистили, да, красавчик, хорошо, кайфуешь. Тяжеловес по кличке Рекорд всем видом дает понять, как любит щетку-чесалку. А может все дело в подходе – Евгения Харитонова его нашла: много лет занимается конным спортом, мечтает связать жизнь с лошадьми, потому и поступила в Гродненский аграрный вуз на ветеринарный факультет. На каникулах появилась возможность поработать с животными – сомнений не было. В обязанности этого студотряда входят кормление, уборка, полевые работы и благоустройство в усадьбе.

Евгения Харитонова, боец студенческого отряда «Авангард»:

Предыдущие курсы, которые здесь работали, рассказывали, как здесь познавательно, интересно, что можно с животными поработать, как раз по специальности, с лошадьми теми же. И вот решила, да и денежка не помешает сейчас, все-таки хочется свою какую-то копеечку иметь, а не у родителей просить постоянно. Зато есть чем заняться летом, а не просто лежать на диване, смотреть в ноутбук, сериалы.

Евгений Марчик, командир студенческого отряда «Авангард»:

В 7 часов утра нас забирает автобус, у которого определенный маршрут. Кормят тут вкусно: первое, второе, салат, попить, булочка. Нет, не бесплатно. 3 рубля в день вычитают из зарплаты. В целом, я думаю, весь студотряд работой своей доволен. Первыми к работе приступают сервисные, экологические и педагогические отряды. Постепенно к труду подключаются сельскохозяйственный, производственный и строительный профили. Их ждут на крупных предприятиях и даже на атомной станции. По сравнению с 2021-м, в этот раз трудоустроят в три раза больше студентов-медиков.