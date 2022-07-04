От «Орлёнка» до «Купалинки». В какие лагеря белорусские студенты могут устроиться на подработку?

Новости Беларуси. Зачем сегодня идут в студенческие отряды – заработать или же за романтикой? Этим вопросом задались и наши журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказывается, для молодежи в 2022 году подготовили порядка 35 тысяч рабочих мест. И что интересно, на трудовое лето – настоящий конкурс. Так, в Гродненской области уже создано 140 студенческих отрядов. Есть возможность поработать не только в Беларуси, но и в проектах Союзного государства. Подробнее о тонкостях заработка наш корреспондент Галина Буро.

Уже сейчас белорусские студенты работают на черноморском побережье в России в лагерях «Орленок» и «Морская волна». Вскоре еще один отряд из Гродно отправится почти за 5 000 километров в Кемерово. В целом в регионе создано 140 студотрядов, а это больше 2 000 учащихся и студентов. К концу лета цифры возрастут. Почему молодые люди вместо просмотра сериалов выбирают работу в конюшне? Подробности здесь.

Наталья Станюкевич, командир Гродненского областного штаба студенческих отрядов:

6 600 человек, которых необходимо трудоустроить в 2022 году. На сегодня нашими районными комитетами БРСМ заключено 387 договоров на работу 6 193 человек. То есть осталось совсем-совсем немножко для того, чтобы мы уже были близки к завершению. На такую финишную прямую вышли. Очень востребованы различные специальности, и большое количество желающих на сегодняшний момент. И мы заинтересованы в том, чтобы максимально охватить всех и помочь каждому.

В детском лагере в Гродно конкурс флешмобов. Студентка педагогического факультета купаловского вуза Юлия Бушмич со своим отрядом подготовили зажигательный танец. И хоть детям от 7 до 9 лет, с каждым нашла общий язык. А это шаг на пути к цели – в будущем стать профи в логопедии.

Юлия Бушмич, командир педагогического отряда:

Практический опыт я получаю в плане того, как наладить контакт. У нас в отряде 38 детей, и все характеры разные, то есть это тоже опыт. Если какой-то непонятный термин, нужно объяснить. И они узнают про разные личности. Мы уже рассказали про Марата Казея и Филарета. Дети уже об этом знают.

Жанна Стасевич, начальник детского оздоровительного лагеря «Купалинка»:

Например, первая смена у нас была сложнее в плане того, что опытные педагоги еще работают, у них еще нет отпусков, мы спасаемся за счет студентов. К нам приезжают студенческие отряды, и вот первую смену мы фактически отработали со студентами. И должна сказать, молодцы, замечательно. В студенческих отрядах заработать можно около 1 000 рублей, в зависимости от сложности труда. Но главное – это первые кровные, а с ними и понимание цены хлеба, а еще взросление и введение в будущую профессию. Потому и желающих поменять каникулы на лето трудовое хоть отбавляй.