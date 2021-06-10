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Как в Беларуси можно получить «паспорт вакцинации»?

10 июня 2021 12:54
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Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вы «паспорт вакцинированного» получили?

Как в Беларуси можно получить «паспорт вакцинации»?-1

Александр Шестопалов, инженер:
Нет еще. Я просто в отпуск пошел, не успел.

Юлия Самусенко:
Как же получить этот «паспорт вакцинированного»?

Как в Беларуси можно получить «паспорт вакцинации»?-4

Наталья Сайко, и. о. заведующего отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Форма сертификата утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь. За данным сертификатом могут обратиться граждане, планирующие выезд за пределы Республики Беларусь. В течение года после проведения второй профилактической прививки обратиться именно в ту организацию здравоохранения, где были проведены профилактические прививки. Лицам, которые не планируют выезд за границу, по требованию может быть выдана выписка из медицинского документа в той же поликлинике, где проводились профилактические прививки.

Как в Беларуси можно получить «паспорт вакцинации»?-7

Юлия Самусенко:
Сразу или нужно ждать какое-то время?

Наталья Сайко:
По требованию граждан. Как только проведен полный курс вакцинации, гражданин имеет право обратиться в эту поликлинику. По требованию либо сертификат выдается, либо выписка.

Как в Беларуси можно получить «паспорт вакцинации»?-10

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# Вакцинация # общество # Наталья Сайко # Александр Шестопалов # Юлия Самусенко # Фотофакт

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