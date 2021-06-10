Как в Беларуси можно получить «паспорт вакцинации»?
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Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вы «паспорт вакцинированного» получили?
Александр Шестопалов, инженер:
Нет еще. Я просто в отпуск пошел, не успел.
Юлия Самусенко:
Как же получить этот «паспорт вакцинированного»?
Наталья Сайко, и. о. заведующего отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Форма сертификата утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь. За данным сертификатом могут обратиться граждане, планирующие выезд за пределы Республики Беларусь. В течение года после проведения второй профилактической прививки обратиться именно в ту организацию здравоохранения, где были проведены профилактические прививки. Лицам, которые не планируют выезд за границу, по требованию может быть выдана выписка из медицинского документа в той же поликлинике, где проводились профилактические прививки.
Юлия Самусенко:
Сразу или нужно ждать какое-то время?
Наталья Сайко:
По требованию граждан. Как только проведен полный курс вакцинации, гражданин имеет право обратиться в эту поликлинику. По требованию либо сертификат выдается, либо выписка.