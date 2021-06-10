Как в Беларуси можно получить «паспорт вакцинации»?

Новости Беларуси. « Точки над i » – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.

Александр Шестопалов, инженер:

Нет еще. Я просто в отпуск пошел, не успел.

Юлия Самусенко:

Как же получить этот «паспорт вакцинированного»?