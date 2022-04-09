Кислородные коктейли используются и в медицине. В этом ресторане в Заславле можно попробовать необычный напиток

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Сегодня хочется чего-то необычного, прям вот авторской кухни.

– Это на тебя адреналин действует?