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Кислородные коктейли используются и в медицине. В этом ресторане в Заславле можно попробовать необычный напиток

09 апреля 2022 16:20
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Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Сегодня хочется чего-то необычного, прям вот авторской кухни.
– Это на тебя адреналин действует?

Кислородные коктейли используются и в медицине. В этом ресторане в Заславле можно попробовать необычный напиток-1

Светлана Грамович, заведующий рестораном:
Здравствуйте, готовы сделать заказ?
– А можно нам что-то необычное, авторское?

Светлана Грамович:
Советую попробовать вам салат с говядиной и филе апельсина, куриное филе с беконом и вялеными томатами, а на десерт – киш со сметанной заливкой и брусникой.

Кислородные коктейли используются и в медицине. В этом ресторане в Заславле можно попробовать необычный напиток-4

– Ничего себе! А есть что-нибудь оживляющее из напитков?

Светлана Грамович:
Рекомендую кислородный коктейль.

Кислородные коктейли используются и в медицине. В этом ресторане в Заславле можно попробовать необычный напиток-7

– Да, здорово, давайте попробуем.
– Спасибо.
– Интересно.

Кислород начал использоваться в медицине еще в XIX веке. В начале 1960-х годов была предложена принципиально новая методика введения кислорода в организм – в виде приема кислородной пены. Так появились первые кислородные коктейли. Способ оказался весьма эффективным и положил начало целому направлению в медицине.

Кислородные коктейли используются и в медицине. В этом ресторане в Заславле можно попробовать необычный напиток-10

– После кислородного коктейля, действительно, по-другому себя чувствуешь.
– И правда, пора отдохнуть.

# Ресторан # общество # Светлана Грамович # Фотофакт

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