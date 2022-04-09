Кому выгоден раскол славян и как Беларусь держит экономическую оборону? Анонс программы «Неделя» 

Новости Беларуси. Кому выгоден раскол в славянской семье и почему позиция Беларуси по Украине должна прозвучать громче? Эти и другие темы станут центральными в итоговой программе за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кому выгоден раскол в славянской семье и почему позиция Беларуси по Украине должна прозвучать громче? Эти и другие темы станут центральными в итоговой программе за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О главных событиях уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя» в воскресенье, 10 апреля, в 19:30.
Что оказалось в центре внимания всей страны и наших корреспондентов, смотрите в видеоматериале.