Прямой эфир

Кому выгоден раскол славян и как Беларусь держит экономическую оборону? Анонс программы «Неделя» 

09 апреля 2022 16:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кому выгоден раскол в славянской семье и почему позиция Беларуси по Украине должна прозвучать громче? Эти и другие темы станут центральными в итоговой программе за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кому выгоден раскол славян и как Беларусь держит экономическую оборону? Анонс программы «Неделя» -1

О главных событиях уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя» в воскресенье, 10 апреля, в 19:30.

Что оказалось в центре внимания всей страны и наших корреспондентов, смотрите в видеоматериале.

# Международная политика # общество # Ольга Коршун # Константин Герцев # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кислородные коктейли используются и в медицине. В этом ресторане в Заславле можно попробовать необычный напиток
09 апреля 2022 16:20

Кислородные коктейли используются и в медицине. В этом ресторане в Заславле можно попробовать необычный напиток

От кардиолинейки к компьютерной программе. Как проходит модернизация деревенских ФАПов?
09 апреля 2022 16:05

От кардиолинейки к компьютерной программе. Как проходит модернизация деревенских ФАПов?

Его именем названы улица и переулок в Минске. Евгений Клумов – за что отдал жизнь выдающийся хирург?
09 апреля 2022 15:56

Его именем названы улица и переулок в Минске. Евгений Клумов – за что отдал жизнь выдающийся хирург?