Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте

Новости Беларуси. Огни на пешеходной улице в Бресте зажгли под попурри новогодних хитов в исполнении духового оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компанию легендарному фонарщику составили музыканты. Событие явно пришлось по душе брестчанам и гостям города.

В плейлисте оркестра с десяток новогодних музыкальных композиций – от классики до современных хитов. Музыканты продумали в деталях образы – появились свои Снегурочки и даже Дед Мороз.

Валерий Коваль, дирижер брестского духового оркестра:

Мы приобрели специальные фонарики. Заметьте, у каждого музыканта фонарик. Это наш вклад в предновогоднее настроение. Здесь собирается очень много гостей, жители города. Новогодняя суета и такая изюминка – новогоднее сияние. Музыка должна звучать.

Без выходных и отпуска, при любой погоде. Брестский фонарщик вот уже больше десяти лет вручную зажигает 17 керосиновых фонарей. В 2021 году впервые под живой аккомпанемент. В предпраздничные дни желающих сфотографироваться и потереть на удачу пуговицу городской легенды прибавилось в разы.

Виктор Кирисюк, фонарщик:

Праздник все равно, как Новый год. Приятно и радостно. Надо радоваться жизни и чаще улыбаться.

Несмотря на то что погода не шепчет, к сожалению, но все равно праздник чувствуется. На носу Новый год, поэтому очень хочется, чтобы все было хорошо.

Сразу так на душе весело, тепло становится. В преддверии Нового года очень хорошее событие. Молодцы!

Есть новогоднее настроение. Город красивый, украшен красиво. Я не брестчанка, специально приехала сегодня посмотреть на это мероприятие.

С Новым годом!