Прямой эфир

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте

19 декабря 2021 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Огни на пешеходной улице в Бресте зажгли под попурри новогодних хитов в исполнении духового оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компанию легендарному фонарщику составили музыканты. Событие явно пришлось по душе брестчанам и гостям города.  

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте-1

В плейлисте оркестра с десяток новогодних музыкальных композиций – от классики до современных хитов. Музыканты продумали в деталях образы – появились свои Снегурочки и даже Дед Мороз.  

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте-4

Валерий Коваль, дирижер брестского духового оркестра:  
Мы приобрели специальные фонарики. Заметьте, у каждого музыканта фонарик. Это наш вклад в предновогоднее настроение. Здесь собирается очень много гостей, жители города. Новогодняя суета и такая изюминка – новогоднее сияние. Музыка должна звучать.  

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте-7

Без выходных и отпуска, при любой погоде. Брестский фонарщик вот уже больше десяти лет вручную зажигает 17 керосиновых фонарей. В 2021 году впервые под живой аккомпанемент. В предпраздничные дни желающих сфотографироваться и потереть на удачу пуговицу городской легенды прибавилось в разы.  

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте-10

Виктор Кирисюк, фонарщик:  
Праздник все равно, как Новый год. Приятно и радостно. Надо радоваться жизни и чаще улыбаться.  

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте-13

Несмотря на то что погода не шепчет, к сожалению, но все равно праздник чувствуется. На носу Новый год, поэтому очень хочется, чтобы все было хорошо.  

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте-16

Сразу так на душе весело, тепло становится. В преддверии Нового года очень хорошее событие. Молодцы! 

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте-19

Есть новогоднее настроение. Город красивый, украшен красиво. Я не брестчанка, специально приехала сегодня посмотреть на это мероприятие.  

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте-22

С Новым годом!  

Оркестр Снегурочек и Деда Мороза и настоящий фонарщик. Вот какую церемонию зажжения фонарей провели в Бресте-25

Планируется, что ритуал зажжения огней на пешеходной улице Советской под звуки оркестра будут повторять каждую праздничную субботу, вплоть до православного Рождества.  

# Новый год # общество # Валерий Коваль # Виктор Кирисюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Он прошёл две войны и умер в возрасте 105 лет. Как в Минске простились с Героем Василием Мичуриным?
19 декабря 2021 11:48

Он прошёл две войны и умер в возрасте 105 лет. Как в Минске простились с Героем Василием Мичуриным?

Православная церковь вспоминает Николая Чудотворца. Оказывается, это он был прообразом Санта-Клауса
19 декабря 2021 11:35

Православная церковь вспоминает Николая Чудотворца. Оказывается, это он был прообразом Санта-Клауса

Щёкин: польско-белорусская граница с той стороны – это уже братская могила. Что там происходит, никто не знает
18 декабря 2021 19:17

Щёкин: польско-белорусская граница с той стороны – это уже братская могила. Что там происходит, никто не знает