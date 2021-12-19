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Он прошёл две войны и умер в возрасте 105 лет. Как в Минске простились с Героем Василием Мичуриным?

19 декабря 2021 11:48
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Новости Беларуси. В Минске 19 декабря простились с Василием Мичуриным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдать честь старейшему Герою Советского Союза Беларуси в Дом офицеров пришли не только представители силовых структур.

Он прошёл две войны и умер в возрасте 105 лет. Как в Минске простились с Героем Василием Мичуриным?-1

Напомним, о смерти Василия Сергеевича стало известно в пятницу, 17 декабря. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн скончался в возрасте 105 лет. Хоронят Героя со всеми воинскими почестями. «Золотую Звезду» он получил в 23 года – за мужество и подвиг в бою на Карельском перешейке в Финскую кампанию, а потом были Великая Отечественная, сражения, ранения и другие награды, боевые ордена.

Он прошёл две войны и умер в возрасте 105 лет. Как в Минске простились с Героем Василием Мичуриным?-4

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Сегодня мы прощаемся не просто с человеком. Мы прощаемся с легендой – человеком, судьба которого ярко вплетена в целую историческую эпоху. Человеком, прошедшим две войны, человеком, для которого служение Родине было смыслом жизни. Для меня лично он, скорее, был отцом, потому что, к сожалению, так получилось, что мой отец ушел из жизни рано. Часто общаясь с Василием Сергеевичем, я всегда получал заряд энергии, бодрости от человека величайшей судьбы, который прошел ее так достойно, что каждому из нас нужно стремиться к этому.

Он прошёл две войны и умер в возрасте 105 лет. Как в Минске простились с Героем Василием Мичуриным?-7

В Беларуси после смерти Василия Мичурина остался единственный Герой Советского Союза  – Иван Кустов. Сейчас ему 97 лет.

# Некролог # общество # Василий Мичурин # Леонид Касинский # Иван Кустов # Фотофакт

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