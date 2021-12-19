Он прошёл две войны и умер в возрасте 105 лет. Как в Минске простились с Героем Василием Мичуриным?

Напомним, о смерти Василия Сергеевича стало известно в пятницу, 17 декабря. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн скончался в возрасте 105 лет. Хоронят Героя со всеми воинскими почестями. «Золотую Звезду» он получил в 23 года – за мужество и подвиг в бою на Карельском перешейке в Финскую кампанию, а потом были Великая Отечественная, сражения, ранения и другие награды, боевые ордена.

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Сегодня мы прощаемся не просто с человеком. Мы прощаемся с легендой – человеком, судьба которого ярко вплетена в целую историческую эпоху. Человеком, прошедшим две войны, человеком, для которого служение Родине было смыслом жизни. Для меня лично он, скорее, был отцом, потому что, к сожалению, так получилось, что мой отец ушел из жизни рано. Часто общаясь с Василием Сергеевичем, я всегда получал заряд энергии, бодрости от человека величайшей судьбы, который прошел ее так достойно, что каждому из нас нужно стремиться к этому.