Михаил Турецкий о «Славянском базаре»: это такой фестиваль, который соединяет сердца

Михаил Турецкий, народный артист России:

Я всегда, когда приезжаю в Беларусь, особенно на «Славянский базар», всегда какое-то приподнятое настроение, потому что атмосфера, которая здесь годами намолена, непередаваемая. Атмосфера дружбы, атмосфера тепла, братской взаимопомощи, невероятной любви, поддержки. То, что на «Славянском базаре», это мосты дружбы. Тебе сразу открывают душу здесь. Это такой фестиваль, который соединяет сердца. Приезжая сюда, я всегда счастлив!

Приезжая на «Славянский базар», мы понимаем, что актуально здесь. Мы уже знаем, какой здесь звук, с каким настроением приходят люди. Мы подбираем программу комбинированную, чтобы была нескучная классика, несколько языков, неожиданные музыкальные коллаборации, сочетание рока, шансона, фольклора, мюзиклы. Обязательно песни на белорусском языке.