Украина получила разрешение наносить удары вглубь территории России – чем ответит РФ? Мнение Андрея Богоделя

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Вопрос именно в том, мне кажется, британцы устали от такой активной внешней политики консерваторов. Вопрос стоит сегодня о том, что лейбористы, сам Кир Стармер, победа лейбористской партии основывалась на том, чтобы вернуть в Британию внутреннюю политику, чтобы в конечном итоге разрешить все то, что предлагали до сих пор консерваторы. Раньше приходили с тем, чтобы повысить ВВП, создать новые рабочие места, прекратить бессистемную миграционную политику, которая осуществляется, и масса других вопросов. По сути своей эта бесконечная смена премьер-министров, они менялись как перчатки, они обещали каждый раз британцам, что они решат эти проблемы. А Риши Сунак вообще обещал, что ВВП повысит в два раза за самое короткое время. Но ничего не произошло. Британцев заинтересовала проблема, каким образом вернуться назад, во внутреннюю политику, потому что их не столько волнует, что происходит в Украине.

Если честно сказать, Европа стала украиноцентричной. Британия, Франция и остальные государства основополагающие занимаются проблемами Украины, считая, что только через Украину можно нанести поражение России. А по сути весь мир абсолютно преобразился. И сегодня этот Юг понял, что Запад капитальнейшим образом прогнулся. Он не занимается мировой политикой. Благодаря этому глобальный Юг расположен в сторону России, в сторону Китая. Россия обеспечивает военную составляющую чуть ли не по всему миру, Россия серьезно набирает глобальные обороты во всем мире. А Китай действует очень осторожно как удав, проводя экономическую экспансию, потихоньку завоевывает свои позиции.