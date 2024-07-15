«У Макрона больше нет козырей» – почему Франция может перестать подогревать украинский конфликт?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Насчет предпосылок сложно сейчас говорить, потому что этих предпосылок особо-то и нет, хотя первые маячки проблесков в плане усиления позиций Марин Ле Пен, в плане фактической победы Меланшона мы как раз и видим. Мы видим, что силы, которым не нравится та роль, которую навязывает Франции и французскому народу Макрон, усиливаются. Они постепенно перетягивают на себя основную массу французского электората. Если эти силы будут действовать, не мешая друг другу, то вполне возможно, что это приведет к демонтажу того единственного конька, который оседлал Макрон, на котором он пытается въехать в историю. Это как раз военная линия. Потому что Франция в ЕС не может конкурировать с Германией в плане экономики, она абсолютно ведомая в этом отношении страна. В плане внешней политики тоже полная ориентация на Германию.

Макрон попытался в военном плане на себя лидерство перетянуть, в то время как военно-политические круги Германии более осторожны. Поэтому заявления Макрона о том, что надо создавать европейскую армию, ядром которой будет французский контингент, от этих заявлений до последних заявлений по Украине, что туда будут отправляться военнослужащие иностранного легиона, это та сама линия. Эту линию вполне Ле Пен и Меланшон могут выбить из-под Макрона, тогда король окажется голым, потому что больше у Макрона нет никаких козырей.