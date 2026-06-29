Новости по тегу #Анатолий Ведерчик

Защитить строение от разрушений: смонтировать временную кровлю до 5 июля – такая задача стоит перед ответственными.
«Сегодня ведется реконструкция Минской очистной станции. Это позволит собирать выделяемые газы, и неприятного запаха после ввода первой очереди уже не будет».
«Первый указ действительно упростил строительство объектов 4-5 класса сложности. Здесь стало намного меньше разных документов, в том числе разрешительных».
Новый центр расширит возможности оказания специализированной помощи. Обслуживаться здесь смогут пациенты со всей столицы.
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