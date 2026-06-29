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Новости по тегу #Анатолий Ведерчик

В Мингорисполкоме определили план восстановления пострадавшего от пожара дома на Ленина
29 июня 2026 13:54

В Мингорисполкоме определили план восстановления пострадавшего от пожара дома на Ленина

«Северный берег», Национальный исторический музей – директор стройтреста о реализации значимых проектов в Минске
08 августа 2025 14:23

«Северный берег», Национальный исторический музей – директор стройтреста о реализации значимых проектов в Минске

Как указы Президента помогли упростить работу строителей? Объяснил депутат Мингорсовета
08 августа 2025 14:15

Как указы Президента помогли упростить работу строителей? Объяснил депутат Мингорсовета

В Минске появится новый медицинский центр в 2025 году
05 февраля 2025 17:40

В Минске появится новый медицинский центр в 2025 году

Как развивается строительство и какие планы у застройщиков на 2024 год? Поговорили с депутатом Мингорсовета
05 июля 2024 15:46

Как развивается строительство и какие планы у застройщиков на 2024 год? Поговорили с депутатом Мингорсовета

Почему появляются долгострои? Объяснил эксперт
05 июля 2024 15:38

Почему появляются долгострои? Объяснил эксперт

Какие квартиры в моде в 2024 году? Рассказываем о трендах застройщиков
05 июля 2024 15:36

Какие квартиры в моде в 2024 году? Рассказываем о трендах застройщиков