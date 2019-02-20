Как уберечь ребёнка от ДТП. 3 простых правила

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома: Если учитывать аналитику 2018 года, ситуация достаточно осложнённая. У нас было зафиксировано 64 ДТП, 67 детей получили травмы различной степени тяжести. Гибели удалось избежать, и это заслуга, в первую очередь, преподавателей, родителей, которые, всё-таки, объясняют своим детям о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности, пересечения проезжей части, нахождения вблизи проезжей части.

Но существуют некоторые проблемы, связанные с дворовыми территориями. Зачастую родители просто выпускают малышей из виду, что категорически нельзя. У нас был случай в текущем году, в начале января на улице Грушевская, дворовая территория. Был совершен наезд на 4-летнюю девочку. Мама оставила её на тротуаре, направилась к мусорным бакам, чтобы выбросить мусор, а ребёнок стоял на тротуаре один, решил выйти на проезжую часть. Как только он ступил на проезжую часть, на него был совершён наезд. К счастью, удалось избежать тяжких последствий. Но эта ситуация достаточно поучительная.