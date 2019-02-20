Как уберечь ребёнка от ДТП. 3 простых правила

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как обстоят дела в Минске с проблемой детского дорожно-транспортного травматизма?
Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Если учитывать аналитику 2018 года, ситуация достаточно осложнённая. У нас было зафиксировано 64 ДТП, 67 детей получили травмы различной степени тяжести. Гибели удалось избежать, и это заслуга, в первую очередь, преподавателей, родителей, которые, всё-таки, объясняют своим детям о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности, пересечения проезжей части, нахождения вблизи проезжей части.
Но существуют некоторые проблемы, связанные с дворовыми территориями. Зачастую родители просто выпускают малышей из виду, что категорически нельзя. У нас был случай в текущем году, в начале января на улице Грушевская, дворовая территория. Был совершен наезд на 4-летнюю девочку. Мама оставила её на тротуаре, направилась к мусорным бакам, чтобы выбросить мусор, а ребёнок стоял на тротуаре один, решил выйти на проезжую часть. Как только он ступил на проезжую часть, на него был совершён наезд. К счастью, удалось избежать тяжких последствий. Но эта ситуация достаточно поучительная.
То есть необходимо помнить, что, несмотря на то, что это дворовая территория, как правило, пешеходы и жители близлежащих домов, которые там часто находятся, они чувствуют себя в безопасности. Дворовая территория – это достаточно серьёзная, опасная зона: и водители должны быть начеку, готовы при необходимости совершить торможение, и пешеходы, в свою очередь, тоже должны внимательно относиться к дворовой территории.
Какова максимальная скорость движения транспортного средства по дворовой территории?
Александра Попова:
По дворовой территории – это просто крадучись. Потому что детей достаточно много, детки играют. С учётом того, что у нас большое количество автовладельцев, многие семьи имеют по несколько транспортных средств. С учётом того, что территория Минска достаточно широко расстраивается, застраивается, люди приобретают себе транспортные средства, есть такая проблема, с которой мы стараемся бороться.
В первую очередь, хотелось обратиться к родителям. Хотела бы попросить их ещё раз напомнить своему ребёнку о необходимости вести себя хорошо вблизи проезжей части, не нарушать правила дорожного движения. Прошу держать маленьких деток за ручку при пересечении проезжей части: будь то регулируемый переходный переход, нерегулируемый или дворовая территория – всегда держать малыша за руку, не упускать его из виду вблизи проезжей части. Также советуем приобрести световозвращающие элементы. У нас, конечно, не сельская местность, не загородная, в принципе, улицы у нас освещены хорошо. Но дополнительный элемент безопасности для вашего ребёнка не помешает.
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