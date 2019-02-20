ГАИ: «Неверно полагать, что пешеход прав всегда». Два примера ДТП

Какова ответственность пешехода за переход дороги в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора?

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Ответственность для пешеходов наступает в соответствии со статьёй 18.23 Кодекса Об административных правонарушениях. Там есть несколько частей. И уже в соответствии с тем административным правонарушением, которое было совершено, наступает соответствующая ответственность.

Хотела обратить внимание, что неверно полагать, что пешеход прав всегда. И, может быть, если бы пешеходы понимали это и осознавали, что они должны быть также взаимно вежливы и по отношению к водителям, у нас не было бы таких инцидентов.

Например, в 2018 году – приведу несколько примеров ДТП, когда к ответственности привлекли пешехода. Девушка, не спешившись, пересекала проезжую часть проспекта Независимости на велосипеде, был совершен наезд. И её привлекли к ответственности по части 4 статьи 18.23. Также был случай с ещё одной девушкой, которая также пересекала 8-полосную проезжую часть проспекта Независимости. Был совершен наезд – её тоже привлекли по части 4. Также было установлено, что в момент ДТП пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

То есть хотелось бы в очередной раз напомнить нашим пешеходам, что, всё-таки, необходимо соблюдать правила дорожного движения. Необходимо переходить проезжую часть в установленных для этого местах и быть взаимно вежливыми по отношению к водителям.

Как уберечь ребёнка от ДТП. 3 простых правила

«Будет проводиться мониторинг улично-дорожной сети»: в Беларуси проходит акция ГАИ «Сделаем дорогу безопасной!»