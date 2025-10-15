Как снизить стресс перед сдачей экзамена? Рассказала психотерапевт

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Как все-таки подготовить ученику себя, чтобы он пришел, все сдал и даже не заметил этого?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элеос»:

Прежде всего нужно понимать, что наша психика устроена так, что самый большой стресс для нее – это неопределенность, незавершенность. Поэтому при подготовке к чему-либо нужно четко понимать, для чего тебе это надо. То есть выстроить какую-то цель, какую-то стратегию для себя. И в этой стратегии, безусловно, должно быть время для отдыха.

Это должно быть сбалансировано. Не только умственная нагрузка, но и физическая нагрузка. И плюс такой маленький бонус – это позитивное подкрепление. И обучаемость. Ведь мы что делаем? Мы обучаем тестированию, обучаем какой-то профессии. Это навык обучения. То есть когда это в первый раз, это всегда вызывает некий стресс. И это нормально.

Это то, на чем можно строить дальше для себя какие-то блоки, если мы говорим о тестировании, которое предстоит человеку. Разграничить какие-то маленькие блоки для того, чтобы вот этот блок, вот этот блок, вот этот блок пройти. И для самого себя сделать такой мини-экзамен.

И самое главное, очень мне нравится в день открытых дверей, что абитуриенты могут прийти и попробовать. Это снижает степень этой тревоги и страха. Когда человек приходит в знакомую ситуацию, ему нужно сделать знакомое действие, его уровень стресса и уровень тревоги значительно снижается. И в этом плюс.