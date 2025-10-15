БГУИЯ подписал дорожную карту с II Пекинским университетом иностранных языков

Беларусь и Китай развивают сотрудничество в образовательной сфере. Речь идет о совместных проектах, стажировках и обмене опытом. Это обозначено в дорожной карте на будущий год, которую подписали Белгосуниверситет иностранных языков и II Пекинский университет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Решено развивать проект «Беларусь вместе». Китайская сторона сможет детально познакомиться с нашей экономикой, социологией и культурой. Курс лекций станет доступен для преподавателей и студентов из Поднебесной. Кроме того, в Минске планируется создать китайский центр.

Наталья Лаптева, ректор Белорусского государственного университета иностранных языков:

Реализация таких совместных проектов уже позволила подготовить преподавателей белорусского языка из числа представителей КНР. Это студенты, которые ранее заканчивали обучение по специальности, закончили у нас магистратуру и имеют сейчас право, возможность, готовность преподавать белорусский язык.

Сюй Чуаньхуа, заместитель директора института Европы II Пекинского университета иностранных языков (Китай):

В дальнейшем мы создадим совместный институт китайского языка и туризма. Институт предлагает привлекать студентов Беларуси на учебу в Китай. Первые два года учатся в Белорусском государственном университете иностранных языков, а последние два – у нас.