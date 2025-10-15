Легче ли сейчас воспитать стобалльника? Мнение учителя математики

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Есть такой стереотип, а может быть, и правда, что в 11-м классе им до лампочки программа, главное – ЦТ, а все остальное уже по остаточному принципу. Вот есть такое?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Ольга Карпович, учитель математики 13 гимназии Минска:

Я бы не сказала. Дело в том, что сейчас система организована так, что с 8 класса идут предпрофили, и там уже ребята определяются, к какому профилю им нужно идти. И в связи с этим формируется система работы с детьми, именно начиная с 8 класса. То есть нужна ему математика, в частности я, как учитель математики, мы готовим уже системно к математике. И представьте, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й класс, учащиеся уже понимают, к чему они идут и, естественно, не халтурят по этим предметам.

По поводу того, что на ЦТ сориентировано, я могу сказать, что программа 10-11 класса адаптирована под ЦТ. Единственное, конечно, профили изучают дополнительные темы, которые не включены уже в ЦТ. Честно говоря, ребята к ним относятся так уважительно к этим темам, потому что мы мотивируем, что это пригодится и на первом, и на втором курсе, если у тебя этот профиль.

Но вопрос остается, почему задания этих тем не включены. Может быть, моя позиция отличается от других, что в ЦТ включены только задания базового уровня, потому что ребятам, которые готовятся на профиль, им слегка, наверное, обидно, что отметки, получаемые в 10-11 классе, у них уровень повыше требуется, а по итогу сдают ЦТ уже и базовый уровень, и профиль. Одинаковое задание. И получается, почему высокие баллы в итоге мы имеем?

Григорий Азаренок:

В свое время жаловались, все плакали, что ЦТ очень сложно, а сейчас оказывается все плачут, что ЦТ слишком легкое.

Ольга Карпович:

Могу сказать свое мнение, да, оно стало легче намного.

Григорий Азаренок:

И как стобалльника воспитать?

Ольга Карпович:

Стобалльника воспитать, учитывая то, что задания слегка вниз уехали, проще стало нам. И учитывая, что 8-й, 9-й, 10-й, 11-й мы глубоко копаем наш предмет, и ребятам стало проще на выходе сдать.