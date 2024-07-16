Как снимали фильм «Киношники»? Рассказал режиссёр-постановщик

Дмитрий Потапович, ведущий: А что больше всего запоминается в таких проектах? Потому что я даже сейчас вижу в ваших глазах такой интерес, наверное, связанный с тем процессом. Какие-то, может, есть истории со съемок?

Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик, сценарист:

Историй там хватает. Каждый день – история. В целом проект получился сложный, потому что он дебютный. Опять же нужно было найти точки соприкосновения с работниками киностудии, потому что 7 месяцев мы переписывали сценарий. 12 версий сценария было, и могу сказать, что 1-й и 12-й – это два разных фильма. Съемочный период занял всего 21 съемочный день. Плюс еще мы летали к Юрию Николаевичу Стоянову в Москву, а дальше практически сразу монтаж. Я сам сел за монтаж. Нам нужно было успеть к «Лістападу», чтобы презентовать фильм. Но честно, я не знал до последнего, в какой из категорий он будет представлен и для меня было большое удивление, что фильм – открытие. Это вау!