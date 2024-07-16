Как святые помогают людям достичь Бога? Ответил епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий

Епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий, председатель Комиссии по канонизации святых БПЦ:

В первую очередь это те люди, которые жили на этой земле, наши сродники. Мы обращаемся к нашим святым сродникам, на их примере видим, что такие же люди, которые жили здесь, достигли Бога. Что мешает нам тоже достичь Бога? У нас есть такая возможность. Они подкрепляют нас и утверждают в вере, надежде. В том, что и мы можем, если захотим, если приложим усилия.

Олег Лепешенков:

Что значит достичь Бога?

Епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий:

Это цель жизни человека – быть с Богом. Как говорит Августин, Бог для себя сотворил нас, не успокоится сердце наше, пока не найдет его. Жизнь человека – это поиск Бога.