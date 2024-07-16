Теперь только так. Белорусы всё-таки нашли способ пересечь границу с Латвией на колёсах

Латвия ввела запрет на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. Он начал действовать с полуночи. В Риге пояснили этот шаг обеспечением исполнения восьмого пакета санкций Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет на въезд действует на пунктах пропуска со стороны как Беларуси, так и России. Там все белорусские легковушки, кроме дипломатических, разворачивают обратно. В случае отказа водителя выполнить указания машину могут конфисковать. Уже латвийские пограничники развернули 9 легковых авто с белорусскими номерами. Остается напряженной ситуация и с большегрузами. На границе с Латвией выезда из Беларуси ожидают 430 фур. Есть среди них и авто на белорусских номерах, которые приехали еще несколько дней назад.

– Приехал сам из Гродно и привез человека, чтобы проехать через границу, так как он на работу едет. – Пешком пройдет какую-то часть до нейтральной зоны?

– На велосипеде, только сейчас так в связи с этим законом. – Насколько мера неприятная, что теперь на машине своей нельзя? – Тяжелее стало. Потому что на Литве очереди увеличиваются, на Польшу. Один погранпереход, считайте, убрали.

В свою очередь МИД нашей страны отмечает, что симметричные меры против граждан Латвии мы принимать не намерены. Тем временем Министерство юстиции этой страны сообщило, что в ближайшем будущем представит в комиссию Сейма законопроект, запрещающий автомобилям на белорусских номерах оставаться в Латвии и пересекать границу транзитом. При этом автомобили, которые уже находятся в стране, должны быть перерегистрированы. Тех, кто это не сделает, ждет конфискация транспортного средства.

К слову, подобные ограничения для белорусов может ввести и Литва. В пятницу, 12 июля, таможенная служба страны разместила предупреждение о новых санкциях в отношении Беларуси.