Поляки массово лишаются работы

Польские компании накрыла мощная волна массовых увольнений. По данным исследований экономистов, началась она более года назад, но сейчас приобрела критические масштабы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пишут местные СМИ, только за один месяц о планах масштабных сокращений сообщили почти 200 фирм. То есть в ближайшее время лишатся работы по меньшей мере 17 тысяч сотрудников. А сколько их будет к концу года, эксперты даже боятся предположить. И если в больших городах найти нового нанимателя более-менее можно, то в малых населенных пунктах это порой неразрешимая проблема.

Единственное, в чем специалисты точно уверены, так это в причинах этого явления. Компании просто не могут выжить в таких экономических условиях. Постоянно растущие затраты на комплектующие, расходные материалы, электричество, услуги и транспорт стали уже обычной реальностью, которая убивает бизнес. Поэтому фирмам приходиться сокращать свое производство или переносить его за границу, а некоторые компании и вовсе вынуждены закрыться.