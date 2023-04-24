Почему российские мелодрамы в Беларуси стали сниматься реже? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас индустрия есть? Или «Беларусьфильм» – это одна из нескольких фирм, которая работает на русскоязычное пространство?

Виктор Васильев, председатель Белорусского союза кинематографистов, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Слово «индустрия» пока нам еще не подходит. Мы всеми силами стараемся поднять наш «Беларусьфильм» из тех лет, которые мы пропустили. Восстановить все то, что было славным. Кирилл Казаков:

10 лет назад у нас снималась практически половина всех российских мелодрам. Виктор Васильев:

Они и сейчас снимаются. Кирилл Казаков:

Но не в таком количестве. Виктор Васильев:

Вы просто не знаете. В таком количестве.