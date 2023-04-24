Почему российские мелодрамы в Беларуси стали сниматься реже? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»
Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас индустрия есть? Или «Беларусьфильм» – это одна из нескольких фирм, которая работает на русскоязычное пространство?
Виктор Васильев, председатель Белорусского союза кинематографистов, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Слово «индустрия» пока нам еще не подходит. Мы всеми силами стараемся поднять наш «Беларусьфильм» из тех лет, которые мы пропустили. Восстановить все то, что было славным.
Кирилл Казаков:
10 лет назад у нас снималась практически половина всех российских мелодрам.
Виктор Васильев:
Они и сейчас снимаются.
Кирилл Казаков:
Но не в таком количестве.
Виктор Васильев:
Вы просто не знаете. В таком количестве.
Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
До 2012-2014 года у нас россияне снимали до 40 проектов. После 2014 года в России начали тоже защищать свою национальную экономику. Они начали создавать условия в регионах, региональные программы, системы ребейтов, чтобы все российские программы максимально приходили в регионы. Потом сделали федеральную программу по поддержке кинематографа, поэтому более-менее серьезные фильмы, проекты снимаются в России. К нам приезжают по остаточному принципу. Нет того большого объема. Россия сейчас максимально старается снимать у себя. И не надо рассчитывать, что к нам пойдет большой вал. Мы сейчас пробуем о себе рассказывать и центральным компаниям, и в регионы направляем предложения, пробуем выходить на Среднюю и Центральную Азию, Юго-Восточную Азию. Это не такой простой процесс. Мы долгое время были приучены к тому, что «Беларусьфильм» обслуживает российский кинематограф. Но сейчас наступило время, когда мы максимально должны снимать свое.
Кирилл Казаков:
Но вы же понимаете, что рынок, на который вы рассчитываете, российский? Беларусь не окупит эти фильмы.
Владимир Карачевский:
Никогда не окупит, потому что чуть больше 100 залов – это ничего для проката.
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