Белорусские фильмы можно увидеть на стриминговых платформах? Вот для чего это делается

Кирилл Казаков, СТВ : Если работать с этой системой копродакшена, стриминговыми платформами, которые несколько лет назад вошли в нашу жизнь… Тот же Start, который стал совместной для белорусов компанией, которая произвела этот сериал [сериал «За полчаса до весны» – прим. ред.], может, тогда и не на телеканалы сейчас равняться, а на эти компании? Раз уж у нас в кинотеатрах не показывают.

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу « По существу » развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Мы пробуем сейчас работать с платформами, чего никогда у нас не было. В последний год наши фильмы начали появляться на таких платформах, как IVI, «Яндекс». То есть можно увидеть наше белорусское кино и, кстати, с неплохими оценками. Есть оценки 7,6 и 8 на некоторые фильмы. И некоторые фильмы неплохо смотрятся. Про некоторые фильмы нам говорят: повисело три месяца…

Кирилл Казаков:

Стриминговые платформы выгодны в отличие от кинотеатров либо там процент не такой?

Владимир Карачевский:

Нельзя сравнивать. Дело в том, что кино зарабатывает много лет. Начинается с того, что кинопрокат, телевизионный прокат, стриминги. Но это зависит от того, что выгоднее. Например, «Оливье» в России не бросали в кинопрокаты, а сразу продали на платформы, чтобы он на Новый год он сразу попал в точку. И на Новый год он неплохо собрал денег.

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