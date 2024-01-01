Как реагировали белорусы на поздравление Президента: самое главное, что пожелал мира на земле всем!

По-домашнему тепло, но в атмосфере особой торжественности Президент поздравил страну с Новым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своем обращении Александр Лукашенко поблагодарил белорусов за труд на благо родной страны, напомнил о важности простых человеческих ценностей. Новогоднее обращение белорусского лидера занимает третье место в разделе «В тренде» на YouTube! Даже сбой на видеоплатформе, произошедший накануне полуночи, не помешал росту просмотров. Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу смотрите на нашем YouTube-канале, полный текст читайте здесь.

Сказано спокойно о самом важном. Эти слова адресованы каждому соотечественнику. Юным белорусам и людям уже в заслуженном возрасте. Тем, кто и в эти праздничные дни на боевом посту, и тем, кто постоянно за штурвалом комбайна или в кабине пилота, у станков или за кафедрой. Это было обращение нашего Президента ко всем белорусам. И гостям страны. Накануне глава государства согласовал продление безвиза. Нам от соседей скрывать нечего. Обращение Первого в трендах YouTube, даже сбой на видеоплатформе накануне полуночи не помешал росту просмотров. В комментариях пользователи из Беларуси и других стран выражают Президенту пожелания крепкого здоровья и долгих лет, а для нашей страны – мира, благополучия и процветания. Эмоционально комментируют все, кто слушал и смотрел.

Самое главное, что пожелал мира на земле всем. Что мы действительно этот год прожили без войны. И чтобы продолжение было такое же: все были здоровые, счастливые. И без войны.