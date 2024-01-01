Более 30 малышей родились в Беларуси в новогоднюю ночь

Новый год – пора чудес. В это волшебное время мы ждем удивительных подарков. Но самый ценный, конечно, рождение ребенка. В эту праздничную ночь в Беларуси первую улыбку стране и миру подарили более 30 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске, столичном регионе и Витебске на свет появились 21 девочка и 11 мальчиков. Малыш весом 2 килограмма 970 граммов стал 10-м ребенком в семье фермеров из Вилейского района. А младенец, появившийся на свет в витебском областном роддоме, стал вторым в семье гражданки Латвии.

Ирина Жовницкая, врач акушер-гинеколог Витебского областного клинического родильного дома:

Более 60 % родов в нашем регионе в настоящий момент – это вторые, третьи и четвертые для мам. В нашем областном клиническом родильном доме более 1 300 иностранных граждан получили врачебные консультации и лечебно-диагностическую помощь. Проведено более 30 родов иностранным гражданам.

Хорошие новости пришли и из других городов республики. В новогоднюю ночь в Брестской, Могилевской и Гомельской областях также родились малыши. А жительнице Гродно Дракон преподнес двойной подарок: в ее семье появились сразу двое деток.