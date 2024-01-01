Итоги и ориентиры – Евгений Пустовой выделил главное в обращении Президента

По-домашнему тепло, но в атмосфере особой торжественности Президент поздравил страну с Новым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своем обращении Александр Лукашенко поблагодарил белорусов за труд на благо родной страны, напомнил о важности простых человеческих ценностей. Новогоднее обращение белорусского лидера занимает третье место в разделе «В тренде» на YouTube! Даже сбой на видеоплатформе, произошедший накануне полуночи, не помешал росту просмотров. Мотивы, итоги и ориентиры главы государства внимательно выслушал и записал Евгений Пустовой.

Центр праздничного Минска. Апогей года. Время подводить итоги. У нас они важные. Экономика подросла, ядерная энергетика стала еще активнее использоваться, дальняя дуга стала ближе. Товарооборот с большим Китаем и близкой Россией растет. Рекордное количество деловых и политических встреч. Но Президент скажет просто и душевно. Теплая атмосфера царит с экранов в миллионах семей белорусов. Новогоднее обращение главы государства слушали целыми праздничными площадями. Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу смотрите на нашем YouTube-канале, полный текст читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет мира без созидания и нет созидания без мира. Мы же хотим и завтра видеть, как любящие пары становятся семьями, поздравлять родителей с рождением малышей, радоваться за друзей и родных, которые дождались внуков и правнуков. Для нас важно быть здоровыми, видеть, как дети с радостью идут в детские сады и школы, а вчерашние студенты становятся настоящими профессионалами. Важно знать, что наши старики и нуждающиеся в особой опеке окружены заботой и вниманием. Поэтому спасибо всем, кто отдает себя без остатка сложнейшей работе – работе с людьми, изо дня в день оправдывая доверие миллионов своих соотечественников. Как реагировали белорусы на поздравление Президента: самое главное, что пожелал мира на земле всем!

Знаково, что в этом году поздравление прозвучало из Зала торжественных церемоний. С белорусами, да и всем миром Президент говорил на фоне советских штандартов и символов независимой Беларуси. Это подчеркивает преемственность, даже уважение лучшим достижениям государства. Одним из брендов страны является качественная продукция. В эпоху мировой философии потребительского отношения Беларусь держит марку, сохраняя эталонное качество и уважительное отношение к прошлому. Сохраняя, приумножать – этот принцип должен стать эталонным отношением к своей деятельности в Год качества.

Александр Лукашенко:

2024 год – Год качества. Качества, которое давно стало стилем жизни белорусов, национальной чертой, а теперь станет символом всех начинаний. В нашу жизнь вернется добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Его первые обладатели войдут в историю независимой Беларуси. В политическом поле страны в новом статусе возродится древняя славянская традиция народовластия. Впервые Всебелорусское народное собрание начнет свою работу на правах конституционного органа. Тем самым мы создадим фундамент белорусской национальной государственности. В единый день голосования изберем парламент и депутатов советов.

Белорусов этом году ждет единый день голосования, формирование ВНС, новые экономические вершины и освоение дальних рынков. Задач много. Выполним, когда будем держаться вместе. Особенно сейчас, когда некоторым из соседей не до праздников. Ушел в историю Год мира и созидания. Год ушел, мир остался. Секрет прост – его наш Президент озвучивал неоднократно: «лучше воевать в поле, чем на фронте». Александр Лукашенко:

Спасибо вам, труженики! Всем, кто каждый год буквально вырывает урожай из плена непогоды, кормит нас, одевает и производит востребованные на мировых рынках товары, развивает науку, технологии, проектирует и строит. В истекшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически... Но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели! И мы можем сделать еще больше, зная, что живем за надежной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит ее. Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!

Люди в погонах были на посту и в эту ночь, продолжают нести вахту безопасности и в эти выходные дни, когда вся страна отдыхает. Кстати, весь пул силовиков накануне с докладами были у главы государства. Год у них был нелегкий, испытаний хватало. Но даже чувство юмора не утратили. Например, в сети завирусился ролик пограничников, как они даже сказочного нарушителя остановили – Деда Мороза. Накануне глава государства, отвечая на вопросы журналистов, тоже вспомнил свое пограничное прошлое. Беларусь как гарантировала, так и гарантирует безопасность в регионе и своим союзникам.

А западная граница в безопасности? Не наезжают на нас, не давят? Александр Лукашенко:

Ну, наезжают – мы отъезжаем. Ничего страшного.

– Не оставим границу?

– Вы что, я же старый пограничник, как я могу. Особенно актуальны эти слова в год 80-летия освобождения Беларуси, но и современная геополитическая турбулентность требует особого уважения к ратному труду.

Александр Лукашенко:

2024-й – год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для нас нет даты важнее. Отметить юбилей на должном уровне, так, чтобы память о героях того времени жила вечно, – дело чести и гарантия мира в будущем. Скоро эти и многие другие события стремительно ворвутся в историю страны. Мы продолжим созидать, сохраняя и обогащая своим творчеством и талантом культурное достояние, отстаивая национальные интересы, оберегая исконные традиции и ценности. Мы будем делать все, чтобы наша страна стала еще краше, уютнее и сильнее. Это наш дом. Для каждого он начинается с родного порога и любимой семьи, а для всех вместе, для единой нации становится нерушимой крепостью.