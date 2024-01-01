«Нет мира без созидания». Новогоднее обращение белорусского Президента ожидаемо в топах YouTube

Новости Беларуси. По-домашнему тепло, с благодарностью и пожеланиями созидательного труда Президент обратился к белорусам во время традиционного новогоднего поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятиминутное обращение вместило в себя благодарность людям в погонах за обеспечение мира и независимости страны, искренние слова прозвучали в адрес аграриев, тех, кто кропотливым трудом обеспечивает экономическое благосостояние страны. Примечательно, что в этом году поздравление прозвучало из Зала торжественных церемоний. На фоне советских штандартов и символов независимой Беларуси. Это особо подчеркивает преемственность, дань уважения лучшим достижениям страны, тематику нового года – Года качества.
2024-й является годом 80-летия освобождения Беларуси. Очередной раз повод взглянуть белорусам на свое место в геополитическом строении мира. Как подчеркнул глава государства: «Нет мира без созидания и нет созидания без мира». К слову, новогоднее обращение белорусского лидера ожидаемо в топах YouTube – уже более 308 тысяч просмотров.
Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу смотрите на нашем YouTube-канале, полный текст читайте здесь.
Едва начавшись, 2024-й уже принес радостные моменты. Новогоднее обращение белорусского лидера занимает третье место в разделе «В тренде» на YouTube! Даже сбой на видеоплатформе, произошедший накануне полуночи, не помешал росту просмотров. Их уже более 400 тысяч. В комментариях к поздравлению Александра Лукашенко белорусы и зрители из других стран выражают Президенту пожелания крепкого здоровья и долгих лет, а для нашей страны – мира, благополучия и процветания!