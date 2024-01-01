«Нет мира без созидания». Новогоднее обращение белорусского Президента ожидаемо в топах YouTube

Новости Беларуси. По-домашнему тепло, с благодарностью и пожеланиями созидательного труда Президент обратился к белорусам во время традиционного новогоднего поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятиминутное обращение вместило в себя благодарность людям в погонах за обеспечение мира и независимости страны, искренние слова прозвучали в адрес аграриев, тех, кто кропотливым трудом обеспечивает экономическое благосостояние страны. Примечательно, что в этом году поздравление прозвучало из Зала торжественных церемоний. На фоне советских штандартов и символов независимой Беларуси. Это особо подчеркивает преемственность, дань уважения лучшим достижениям страны, тематику нового года – Года качества.