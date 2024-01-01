В Минске водители общественного транспорта примерили образы Дедов Морозов и Снегурочек

Новости Беларуси. Новый год стучится даже в двери водителей общественного транспорта. В Минске шоферы сменили привычную униформу на праздничную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем – Деды Морозы и Снегурочки. Все, чтобы белорусы и гости Синеокой по-настоящему прониклись духом праздника.

Для некоторых из водителей это уже не первый опыт. «Минсктранс» проводит подобную акцию уже около трех лет. Прокатиться в транспорте вместе со сказочными героями можно до 3 января.

Сергей Чирец, водитель троллейбуса филиала « Т ранспортный парк № 2» ГП «Минсктранс»: На остановочных пунктах я уже вхожу в роль Деда Мороза, поздравляешь, улыбаешься, машешь. Бывает, фотографируются с нами иногда на конечных станциях.

Никита Занкевич, водитель троллейбуса филиала «Транспортный парк №2» ГП «Минсктранс»:

Когда покупают талоны, улыбаются, поздравляют с наступающим. На остановку подъезжаешь, люди стоят, улыбаются, машут руками. Я думаю, больше направлено на детей, но считаю, что и остальным категориям граждан тоже приятно, довольны они. В следующем году готов повторить, надеюсь, что начальство попросит опять.

Позаботились и о тематическом оформлении транспорта. 45 автобусов, троллейбусов и трамваев курсируют по городским артериям, сверкая яркими огоньками. Феерия праздничных красок продлится вплоть до Старого Нового года 15 января.