Новогоднее поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу с 2024-м

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие соотечественники! Гости Беларуси! Через несколько мгновений мы шагнем в новый 2024 год. Но мысленно мы уже рисуем его облик – облик нашего будущего. Провожая Год мира и созидания, загадываем, чтобы следующий был таким же мирным для всех нас, для Беларуси. Мирным для наших соседей, да и для всех людей. И, конечно, мы хотим, чтобы лучшее приумножилось. Нет мира без созидания, и нет созидания без мира. Мы же хотим и завтра видеть, как любящие пары становятся семьями, поздравлять родителей с рождением малышей, радоваться за друзей и родных, которые дождались внуков и правнуков. Для нас важно быть здоровыми. Видеть, как дети с радостью идут в детские сады и школы, а вчерашние студенты становятся настоящими профессионалами. Важно знать, что наши старики и нуждающиеся в особой опеке окружены заботой и вниманием. Поэтому спасибо всем, кто отдает себя без остатка сложнейшей работе – работе с людьми, изо дня в день оправдывая доверие миллионов своих соотечественников.

Это и есть наш путь – путь созидания, дорога длиною в жизнь, по которой мы идем день за днем. Мы же хотим, чтобы и в новом году в квартирах и домах было уютно и тепло, на столах были вкусные и полезные продукты, а за окном всегда открывался вид на ухоженные мирные улицы, детские площадки и зеленые парки. Мы хотим видеть, как развиваются наши города, а жизнь в глубинке становится более комфортной и современной. Спасибо вам, труженики, всем, кто каждый год буквально вырывает урожай из плена непогоды, кормит нас, одевает и производит востребованные на мировых рынках товары, развивает науку, технологии, проектирует и строит. В истекшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически, но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели. И мы можем сделать еще больше, зная, что живем за надежной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит ее. Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир.

Дорогие соотечественники! Наступает 2024 год, Год качества. Качество, которое давно стало стилем жизни белорусов, национальной чертой, а теперь станет символом всех начинаний. В нашу жизнь вернется добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Его первые обладатели войдут в историю независимой Беларуси. В политическом поле страны в новом статусе возродится древняя славянская традиция народовластия. Впервые Всебелорусское народное собрание начнет свою работу на правах конституционного органа, тем самым мы создадим фундамент белорусской национальной государственности. В единый день голосования изберем парламент и депутатов советов. 2024-й – год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для нас нет даты важнее. Отметить юбилей на должном уровне так, чтобы память о героях того времени жила вечно, – дело чести и гарантия мира и будущего. Скоро эти и другие события стремительно ворвутся в историю страны. Мы продолжим созидать, сохраняя и обогащая своим творчеством и талантом культурное достояние, отстаивая национальные интересы, оберегая исконные традиции и ценности. Мы будем делать все, чтобы наша страна стала еще краше, уютнее и сильнее. Это наш дом, для каждого он начинается с родного порога и любимой семьи. А для всех вместе, для единой нации, становится нерушимой крепостью.