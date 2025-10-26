Вставали в 5 утра! Как работали в сельском хозяйстве в начале 90-х?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Расскажите про свой рабочий день в то время, чтобы наши молодые зрители знали, как работали в сельском хозяйстве в то время.

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:

И в то время, и сейчас в сельском хозяйстве, особенно когда я уже сама стала руководителем сельхозпредприятия, рабочий день начинался с того, что дома у каждого подобные хозяйства. Александр Осенко:

А во сколько вы вставали?