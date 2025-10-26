Вставали в 5 утра! Как работали в сельском хозяйстве в начале 90-х?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Расскажите про свой рабочий день в то время, чтобы наши молодые зрители знали, как работали в сельском хозяйстве в то время.
Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:
И в то время, и сейчас в сельском хозяйстве, особенно когда я уже сама стала руководителем сельхозпредприятия, рабочий день начинался с того, что дома у каждого подобные хозяйства.
Александр Осенко:
А во сколько вы вставали?
Надежда Котковец:
В пять часов вставали, потому что в пол шестого уже корову нужно было в стадо отправить. А до этого нужно было ее подоить – и все, пошел процесс. Детей поднять, в школу отправить, хозяйство остальное накормить.
Как правило, главные специалисты приходили на работу в восемь часов утра, а в принципе рабочий день начинался с девяти. Возвращались тоже по-разному.
По субботам-воскресеньям мы, как правило, в совхозе коллективом специалистов ходили на уборку льна. Тогда лен поднимали вручную, в снопы, в «бабки». А по выходным дням грузили, отправляли в Шклов, на льнозавод.
И помню, мы с фарами догружаем эту машину, чтобы уже на завтра с утра сразу ее отправить. Видим: фары машины, мы поняли, что это едет директор с контролем, проверить, что там на поле делается.
Работала в одном совхозе с Лукашенко! Надежда Котковец вспомнила, как это было – подробности здесь.