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Вставали в 5 утра! Как работали в сельском хозяйстве в начале 90-х?

26 октября 2025 07:18
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Расскажите про свой рабочий день в то время, чтобы наши молодые зрители знали, как работали в сельском хозяйстве в то время.

Вставали в 5 утра! Как работали в сельском хозяйстве в начале 90-х?-2

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси: 
И в то время, и сейчас в сельском хозяйстве, особенно когда я уже сама стала руководителем сельхозпредприятия, рабочий день начинался с того, что дома у каждого подобные хозяйства.

Александр Осенко:
А во сколько вы вставали?

Вставали в 5 утра! Как работали в сельском хозяйстве в начале 90-х?-4

Надежда Котковец:
В пять часов вставали, потому что в пол шестого уже корову нужно было в стадо отправить. А до этого нужно было ее подоить – и все, пошел процесс. Детей поднять, в школу отправить, хозяйство остальное накормить.

Как правило, главные специалисты приходили на работу в восемь часов утра, а в принципе рабочий день начинался с девяти. Возвращались тоже по-разному.

По субботам-воскресеньям мы, как правило, в совхозе коллективом специалистов ходили на уборку льна. Тогда лен поднимали вручную, в снопы, в «бабки». А по выходным дням грузили, отправляли в Шклов, на льнозавод.

И помню, мы с фарами догружаем эту машину, чтобы уже на завтра с утра сразу ее отправить. Видим: фары машины, мы поняли, что это едет директор с контролем, проверить, что там на поле делается.

Работала в одном совхозе с Лукашенко! Надежда Котковец вспомнила, как это было – подробности здесь.

# Интервью # Сельское хозяйство # Александр Осенко # Надежда Котковец

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