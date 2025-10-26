Работала в одном совхозе с Лукашенко! Надежда Котковец вспомнила, как это было

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Вы работали вместе с нашим Президентом в совхозе «Городец». Скажите, пожалуйста, с нашим Президентом можно было в то время поспорить? Вы спорили с Президентом?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:

Конечно, Президент по второму образованию – экономист. Некие технологические моменты он мог не знать, например, в инженерии, в агрономии, в ветеринарии, в зоотехнии и так далее. Поэтому объективные споры вполне допускались. Мы не боялись своего руководителя, потому что мы были тоже ответственные. Я про круг специалистов, главных специалистов и так далее.

Все те люди, которые работали рядом с ним, были настолько подобраны, настолько была команда, что он был уверен в нас, он нам доверял. И я должна сказать, что мы его никогда не подводили. Бывает такое, что какой-то момент не получается, не совсем получается выполнить его поручение. Тогда идешь и докладываешь, что поручение выполнено на столько. Но в основном, конечно, все выполнялось, все делалось. Была подобрана команда, которой он доверял.