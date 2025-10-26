Благодаря нашему Президенту и Господу Богу мы имеем возможность жить под мирным небом – Котковец

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сейчас сельское хозяйство и продукты сельского хозяйства Беларуси – это бренд нашей страны. Всего много, все очень вкусно.

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:

Каждая хозяйка, как моя мама покойная говорила, каждый день в каждом доме Рождество и Пасха. Потому что каждая хозяйка не думает, что взять, из чего приготовить и так далее. Она озадачена тем, что бы такое приготовить и съесть, чтобы похудеть. Других проблем нет. Слава богу, и в магазинах, и в домах есть что купить, есть где взять и есть возможности каждому человеку работать, зарабатывать, чтобы все это дело покупать. Александр Осенко:

Но у нас же не всегда так было. Что было реализовано в полном объеме, что тогда вы задумывали, а что не удалось еще реализовать? Надежда Котковец:

Мы начинали работать над программой возрождения и развития села. Эту программу за 5 лет мы в полном объеме завершили. Ее потом переработали, расширили и утвердили программу агробизнеса. Совершенству предела нет – задумкам, желаниями и так далее. Есть возможности, которые мы старались воплотить полностью, чтобы все-таки было выполнено то, что задумано, прописано, и задачи, которые правительством и Президентом ставили перед Министерством сельского хозяйства и, в принципе, перед системой.