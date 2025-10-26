Благодаря нашему Президенту и Господу Богу мы имеем возможность жить под мирным небом – Котковец

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сейчас сельское хозяйство и продукты сельского хозяйства Беларуси – это бренд нашей страны. Всего много, все очень вкусно.
Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:
Каждая хозяйка, как моя мама покойная говорила, каждый день в каждом доме Рождество и Пасха. Потому что каждая хозяйка не думает, что взять, из чего приготовить и так далее. Она озадачена тем, что бы такое приготовить и съесть, чтобы похудеть. Других проблем нет.
Слава богу, и в магазинах, и в домах есть что купить, есть где взять и есть возможности каждому человеку работать, зарабатывать, чтобы все это дело покупать.
Александр Осенко:
Но у нас же не всегда так было. Что было реализовано в полном объеме, что тогда вы задумывали, а что не удалось еще реализовать?
Надежда Котковец:
Мы начинали работать над программой возрождения и развития села. Эту программу за 5 лет мы в полном объеме завершили. Ее потом переработали, расширили и утвердили программу агробизнеса. Совершенству предела нет – задумкам, желаниями и так далее.
Есть возможности, которые мы старались воплотить полностью, чтобы все-таки было выполнено то, что задумано, прописано, и задачи, которые правительством и Президентом ставили перед Министерством сельского хозяйства и, в принципе, перед системой.
Александр Осенко:
У нас же сейчас на прилавках все есть.
Надежда Котковец:
И даже больше, чем хочется.
Александр Осенко:
А скептиков-то было очень много.
Надежда Котковец:
Очень много. Благодаря нашему Президенту и Господу Богу мы имеем возможность жить под мирным небом, пользоваться всеми теми плодами, которые сегодня наши сельхозники получают и передают для людей, для жителей Беларуси и не только Беларуси.
60 % продовольствия Беларуси – это экспортная позиция, и это замечательно. Страна накормлена, и сельское хозяйство позволяет сегодня не только накормить нашего белоруса, нашего человека, но и, слава богу, нашу продукцию прекрасно знают во многих уголках мира.
В мою бытность работы первым заместителем министра уже мы почти в 50 стран поставляли и очень этому радовались. А сейчас, слава богу, больше чем 100 стран, куда наша продукция только не едет. И в Африке пьют наше молоко.
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