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Роман Головченко примет участие в заседании Евразийского межправсовета

30 сентября 2024 10:34
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Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума. В повестке более двух десятков вопросов, некоторые из которых планируется обсудить в узком кругу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Роман Головченко примет участие в заседании Евразийского межправсовета-2

Премьер-министры стран «пятерки» обсудят план мероприятий по выполнению основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств – членов ЕАЭС, некоторые вопросы гармонизации законодательства в области гражданской авиации. Будут представлены доклады о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2023 году. Также развернутая дискуссия ожидается по таким темам, как унификация подходов в рамках систем управления рисками, вопросы кадрового обеспечения коллегии ЕЭК, утверждение бюджета ЕАЭС на 2025 год. 

Традиционно на полях заседания пройдут и двусторонние встречи. Со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным Роман Головченко обсудит текущие вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.

# Роман Головченко # Михаил Мишустин # ЕАЭС

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