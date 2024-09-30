Депутаты Палаты представителей провели диалоговую площадку с коллективом частной торговой сети

Вместе с народными избранниками обсудили ряд важных законопроектов, которые находятся на рассмотрении в парламенте. В частности, говорили об изменениях в Уголовном кодексе. Напомним, предлагается скорректировать санкции 97 составов преступлений. Разработчики законопроекта намерены дополнить кодекс альтернативными, более мягкими видами наказаний. У присутствующих была возможность высказать свое мнение касательно предлагаемых новаций.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Люди должны не просто знать информацию, которая сегодня есть в парламенте, которая обсуждается с депутатами, но и иметь возможность повлиять. Для нас это очень важно, уточнить мнение людей, что они думают по тому или иному вопросу, какого их мнение, какие у них есть предложения. Вот это есть наша белорусская народная форма демократии, форма участия народа в управлении государством, и она практически реализуется, в том числе вот здесь, сегодня на предприятиях частной формы собственности.

Напомним, задачу доводить до общественности объективную информацию о проводимой государственной политике перед местными органами власти, парламентариями и общественными объединениями ставил Президент.