Народные приметы на конец мая. В какие дни растения имеют целебную силу и каким будет лето?

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 22 мая – Никола Вешний. Если утро на Николу выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле – богатый урожай, рассказали в программе « Плюс-минус ». Хорошей приметой считался также дождь в этот день.

23 мая – Симон Посев. День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Считалось, что они имеют надлежащую целебную силу.

24 мая – Мокий Мокрый. Говорили, что если на Мокия работать в поле, град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь, люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу. Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный, то и лето будет сырым.