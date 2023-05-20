Прямой эфир

Народные приметы на конец мая. В какие дни растения имеют целебную силу и каким будет лето?

20 мая 2023 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 22 мая Никола Вешний. Если утро на Николу выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле – богатый урожай, рассказали в программе «Плюс-минус». Хорошей приметой считался также дождь в этот день.  

Народные приметы на конец мая. В какие дни растения имеют целебную силу и каким будет лето?-1

23 мая Симон Посев. День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Считалось, что они имеют надлежащую целебную силу.  

24 мая Мокий Мокрый. Говорили, что если на Мокия работать в поле, град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь, люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу. Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный, то и лето будет сырым.  

Народные приметы на конец мая. В какие дни растения имеют целебную силу и каким будет лето?-4

До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая. 

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая
20 мая 2023 16:05

До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая

Виктор Лукашенко: «Вытокі» стали всенародным фестивалем. Люди действительно идут»
20 мая 2023 15:27

Виктор Лукашенко: «Вытокі» стали всенародным фестивалем. Люди действительно идут»

Митрополит Вениамин: после ковида мы сегодня в полноте празднуем явление Жировичской иконы Божией Матери, это радует
20 мая 2023 15:16

Митрополит Вениамин: после ковида мы сегодня в полноте празднуем явление Жировичской иконы Божией Матери, это радует