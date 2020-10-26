Как работает самовар и как пили чай 150 лет назад? Расскажут и покажут в Мядельском музее народной славы

Кстати, на фабриках Шемариных в конце XIX века выпускалось более 130 тысяч самоваров в год, на производстве работали 400 человек.

Алексей Камолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:

Самовар представляет собой два соединенных сосуда. Чуть побольше – бочкообразный. Они бывали разных видов: непосредственно для воды, и внутри уже непосредственно проходит труба – туда и закладывались дрова, потом уголь. Соединяются сосуды и, соответственно, позволяют нагревать воду, кипятить. Сверху, естественно, ставился после закипания фарфоровый заварный чайник.

В Российской империи 150-170 лет назад было два интересных момента: в богатых домах было хорошим тоном не доливать один сантиметр до края, а те, у кого денег было совсем мало и они ходили пить чай в трактир, они считали каждую копейку, и на копейку им наливали с горкой.