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Как работает самовар и как пили чай 150 лет назад? Расскажут и покажут в Мядельском музее народной славы

26 октября 2020 20:58
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Новости Беларуси. Выставка старинных самоваров открылась в Мядельском музее народной славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все металлические сосуды – тульского производства и представляют старинные торговые дома Фоминых, братьев Шемариных, а также Тульский завод.

Как работает самовар и как пили чай 150 лет назад? Расскажут и покажут в Мядельском музее народной славы-1

Кстати, на фабриках Шемариных в конце XIX века выпускалось более 130 тысяч самоваров в год, на производстве работали 400 человек.

Также на выставке познакомят с технологией чаепития.

Как работает самовар и как пили чай 150 лет назад? Расскажут и покажут в Мядельском музее народной славы-4

Алексей Камолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Самовар представляет собой два соединенных сосуда. Чуть побольше – бочкообразный. Они бывали разных видов: непосредственно для воды, и внутри уже непосредственно проходит труба – туда и закладывались дрова, потом уголь. Соединяются сосуды и, соответственно, позволяют нагревать воду, кипятить. Сверху, естественно, ставился после закипания фарфоровый заварный чайник.

В Российской империи 150-170 лет назад было два интересных момента: в богатых домах было хорошим тоном не доливать один сантиметр до края, а те, у кого денег было совсем мало и они ходили пить чай в трактир, они считали каждую копейку, и на копейку им наливали с горкой.

Как работает самовар и как пили чай 150 лет назад? Расскажут и покажут в Мядельском музее народной славы-7

До конца октября в музее можно познакомиться с деревянными и глиняными изделиями мастеров Мядельского района. В планах – выставки кукол, новогодних игрушек и открыток.

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# Музеи # общество # Алексей Камолов # Фотофакт

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