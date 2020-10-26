Двигатель Mercedes на 530 лошадиных сил. Какую технику используют на уборке кукурузы в Беларуси?

Новости Беларуси. Сельхозпредприятия наращивают темпы уборки кукурузы на зерно. Под нее в 2020 году в стране отведено 213 тысяч гектаров. Четверть площадей приходится на Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значительно сэкономить и время, и топливо аграриям помогает новая современная техника. Роторные комбайны белорусского производства уже доказали свою эффективность на полях Могилевского района. К царице полей у каждого сельхозпредприятия свой подход. Тему продолжит Юлия Мычка.

Механизатор и отец трех сыновей Артур Дарий за рулем комбайна с семи утра. Его обычное место работы – местная птицефабрика, но в сезон уборки Артур не против подзаработать. Платят за выход в поле в два раза больше. Предприятие активно привлекает к уборочной тех, кто хочет и умеет трудиться. А делать это приятнее за рулем нового комбайна «Палессе GS16»: под капотом мощной техники двигатель Mercedes на 530 лошадиных сил, а в кабине – компьютер.

Артур Дарий, механизатор сельхозпредприятия «Серволюкс Агро»:

Все это электроника, все это проще: как бы и потери смотришь, гораздо удобнее убирать.

Такая техника может убирать кукурузу влажностью даже 40 %. Предыдущим моделям такая задача была не под силу. Белорусский комбайн на треть экономит топливо. Кукуруза пойдет на корм птице. Комбайн домолачивает зерно и сепарирует, простыми словами – разделяет его по весу и размеру.

Алексей Демиденко, заместитель директора по отделению «Гуслищи» предприятия «Серволюкс Агро»:

При обмолоте кукурузы он меньше травмирует зерна. Нам для производства нужно целое зерно, так как раздробленная зерновка хуже хранится, повреждается. Зерно может храниться 5-10 лет, а мука хранится всего лишь 2-3 месяца, поэтому целое зерно может храниться долго. И чем больше поврежденного зерна, тем хуже качество и тем ниже цена этого зерна.

В то время как на полях предприятия «Серволюкс Агро» бережно собирают кукурузу, в соседнем хозяйстве «Тишовка» кукурузные зерна, наоборот, перемалывают.

Юлия Мычка, корреспондент:

В хозяйстве «Тишовка» Могилевского района в 2020 году решили пойти на эксперимент. Зерно здесь плющат по новой технологии, размалывая его и превращая в хлопья – в таком виде оно лучше усваивается животными. Подход обещает увеличить надои на 15 %.

Плющить зерна кукурузы по новой технологии – это разработка Горецкой сельхозакадемии. В 2019 году ее внедрили в некоторых хозяйствах района. Надои там подросли, и теперь технологию передают «из руки в руки», от фермы к ферме.

Петр Спичаков, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Тишовка»:

Нам директор дал такую задачу, чтобы мы на комплексе дошли до 15 тонн молока в сутки. Сегодня мы доим где-то 13,6 тонны. Мы думаем, что уже с нового года выйдем на 15 тонн молока.

Анастасия Борульник, начальник молочно-товарного комплекса «Михалево»:

Мы начали плющить кукурузу и класть в сенажную яму, трамбуем для того, чтобы эту кукурузу вводить в концентраты и давать животным. Больше белка и энергии, она усваивается намного лучше – на 90 %, в отличие от сухой кукурузы.

Уборочная завершается, с наполнением стабилизационных фондов проблем нет. Теперь задача губернаторов – распределить сельхозпродукцию с умом, чтобы зимой цены не подросли, а собранного урожая хватило до следующего сезона. Витаминный запас белорусов. Сколько тонн овощей и фруктов заготовят в стабфонд страны?