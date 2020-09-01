Одежда со столетней историей. Музеи Узденского района пополняются новыми экспонатами

Новости Беларуси. Одежда со столетней историей. Новые экспонаты появились в Музее этнографии и фольклора санаторной школы-интерната Узденского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вышиванки, одежда и платки – теперь гости могут познакомиться с сельской модой начала XX века. Кстати, музей был основан 30 лет назад. Красный угол с иконой, русская печь и веретено – помещение напоминает деревенский дом.

Не обходится и без экскурсий, на которых дети знакомятся с деревенской жизнью и угощаются лакомствами из печи.

Людмила Захаревич, заведующая Музеем этнографии и фольклора: Я называю – не проста музей – гэта хатка з матчынай душою. Чаму? Таму што кожны наш работнік, нашай школы прынёс сюды нешта адметнае, нешта вельмі асабістае, дарагое, што знайшлося на гарышчы ў бабулі ці дзядулі. І вось так, сваімі сіламі мы змаглі стварыць такі музей, які вы сёння бачыце.

Есть в школе-интернате и исторический музей. Награды, фотографии и документы – различные экспонаты рассказывают о 76-летии учреждения.

Инна Захарова, заведующая музеем истории становления школы-интерната:

История нашей школы очень богатая, и мы хотели сохранить ее для наших поколений, для наших детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И хотели, чтобы наши дети помнили наше героическое прошлое, помнили людей, которые создавали нашу историю. И эту историю забывать нельзя – вот это основная цель создания нашего школьного музея.

В 2020 году в учреждении появилась аллея памяти в честь учителей, которые здесь работали.