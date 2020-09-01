Одежда со столетней историей. Музеи Узденского района пополняются новыми экспонатами

Новости Беларуси. Одежда со столетней историей. Новые экспонаты появились в Музее этнографии и фольклора санаторной школы-интерната Узденского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Одежда со столетней историей. Новые экспонаты появились в Музее этнографии и фольклора санаторной школы-интерната Узденского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вышиванки, одежда и платки – теперь гости могут познакомиться с сельской модой начала XX века. Кстати, музей был основан 30 лет назад. Красный угол с иконой, русская печь и веретено – помещение напоминает деревенский дом.
Здесь проводят уроки литературы и истории, тематические занятия и народные праздники.
Не обходится и без экскурсий, на которых дети знакомятся с деревенской жизнью и угощаются лакомствами из печи.
Людмила Захаревич, заведующая Музеем этнографии и фольклора:
Я называю – не проста музей – гэта хатка з матчынай душою. Чаму? Таму што кожны наш работнік, нашай школы прынёс сюды нешта адметнае, нешта вельмі асабістае, дарагое, што знайшлося на гарышчы ў бабулі ці дзядулі. І вось так, сваімі сіламі мы змаглі стварыць такі музей, які вы сёння бачыце.
Есть в школе-интернате и исторический музей. Награды, фотографии и документы – различные экспонаты рассказывают о 76-летии учреждения.
Инна Захарова, заведующая музеем истории становления школы-интерната:
История нашей школы очень богатая, и мы хотели сохранить ее для наших поколений, для наших детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И хотели, чтобы наши дети помнили наше героическое прошлое, помнили людей, которые создавали нашу историю. И эту историю забывать нельзя – вот это основная цель создания нашего школьного музея.
В 2020 году в учреждении появилась аллея памяти в честь учителей, которые здесь работали.