Прямой эфир

«Код памяти». Что можно увидеть в музее белорусской деревни, известной с XV века

11 октября 2020 20:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С Днем работников культуры, который в Беларуси отмечается 11 октября, хочется поздравить всех, кто сохраняет наше самобытное культурное наследие. Этот праздник объединяет тысячи творческих профессий, а отмечать его с полным правом могут практически 70 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

«Код памяти». Что можно увидеть в музее белорусской деревни, известной с XV века-1

Евгений Поболовец, СТВ:
В каждом белорусском регионе есть люди, которые чтут традиции своих предков. И это очень значимо. Согласитесь, сохранить свою самобытность в век глобализации важно для любого народа. Не потерять ничего из того культурного богатства, что дошло до нас из глубины веков – именно на это сегодня делают акцент гродненцы.  

«Код памяти». Что можно увидеть в музее белорусской деревни, известной с XV века-4

Деревня Зарочанка известна еще с XV столетия, богата на традиции. Не сохранить их, посчитали здесь в свое время, значит остаться без будущего. А потому создали музей «Код памяти».

«Я хорошо отношусь к современной музыке, но душа просит родного». Как участницы ансамбля делают модные народные синглы

«Код памяти». Что можно увидеть в музее белорусской деревни, известной с XV века-7

Несколько экспозиций, которые рассказывают о том, чем жили наши предки. Главные музейные экспонаты – рушники, которые ткали в старину местные жительницы.

«Код памяти». Что можно увидеть в музее белорусской деревни, известной с XV века-10

Наталья Романович, ведущий методист Гродненского районного культурно-информационного центра: 
Саматканыя рушнікі – радасць, смутак, бяссонне вёсак. Вышываць рушнік жанчына павінна была з вельмі добрым настроем, і ручнік атрымліваўся з багатымі цёплымі арнаментамі. Гэта вобраз маці, багацця, два галубкі, якія глядзяць адзін на аднаго, – гэта сімвал кахання.

«Код памяти». Что можно увидеть в музее белорусской деревни, известной с XV века-13

Здесь же, кроме самотканых рушников, можно увидеть и орудия хлеборобов. Экспозиция помогает проследить культуру выращивания хлеба. Есть также и музей соломки, где можно освоить азы соломоплетения.

Таланты начинают развивать уже у трёхлеток. Как в Кличеве возрождают белорусские культурные традиции

И таких культурных центров, где чтут традиции своих предков, немало.

# Музеи # Культура # Евгений Поболовец # Наталья Романович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я хорошо отношусь к современной музыке, но душа просит родного». Как участницы ансамбля делают модные народные синглы
11 октября 2020 18:56

«Я хорошо отношусь к современной музыке, но душа просит родного». Как участницы ансамбля делают модные народные синглы

Таланты начинают развивать уже у трёхлеток. Как в Кличеве возрождают белорусские культурные традиции
11 октября 2020 18:52

Таланты начинают развивать уже у трёхлеток. Как в Кличеве возрождают белорусские культурные традиции

Как работает сфера культуры в условиях коронавируса? Рассказывает директор Национального исторического музея Беларуси
09 октября 2020 17:24

Как работает сфера культуры в условиях коронавируса? Рассказывает директор Национального исторического музея Беларуси