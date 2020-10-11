«Код памяти». Что можно увидеть в музее белорусской деревни, известной с XV века

Новости Беларуси. С Днем работников культуры, который в Беларуси отмечается 11 октября, хочется поздравить всех, кто сохраняет наше самобытное культурное наследие. Этот праздник объединяет тысячи творческих профессий, а отмечать его с полным правом могут практически 70 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Евгений Поболовец, СТВ:

В каждом белорусском регионе есть люди, которые чтут традиции своих предков. И это очень значимо. Согласитесь, сохранить свою самобытность в век глобализации важно для любого народа. Не потерять ничего из того культурного богатства, что дошло до нас из глубины веков – именно на это сегодня делают акцент гродненцы.

Деревня Зарочанка известна еще с XV столетия, богата на традиции. Не сохранить их, посчитали здесь в свое время, значит остаться без будущего. А потому создали музей «Код памяти». «Я хорошо отношусь к современной музыке, но душа просит родного». Как участницы ансамбля делают модные народные синглы

Несколько экспозиций, которые рассказывают о том, чем жили наши предки. Главные музейные экспонаты – рушники, которые ткали в старину местные жительницы.

Наталья Романович, ведущий методист Гродненского районного культурно-информационного центра:

Саматканыя рушнікі – радасць, смутак, бяссонне вёсак. Вышываць рушнік жанчына павінна была з вельмі добрым настроем, і ручнік атрымліваўся з багатымі цёплымі арнаментамі. Гэта вобраз маці, багацця, два галубкі, якія глядзяць адзін на аднаго, – гэта сімвал кахання.