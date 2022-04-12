Как противостоять буллингу? Рассказы тех, кто был по обе стороны этой проблемы

Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня:

Встает острый вопрос: как противостоять буллингу? Как раз на этой неделе в большом городе прошел специальный тренинг, на котором побывал наш корреспондент Полина Королева.

Впервые Саша столкнулась с травлей в седьмом классе. Она перешла в новую школу, где уже сформировались свои группы по интересам, определились лидеры. Влиться в коллектив оказалось непростой задачей. Саше, на первый взгляд, удалось: появилась подруга, а затем еще одна. Казалось, что им можно было доверить секреты, а после оказалось, что именно они настроили одноклассников против девочки. Хватило одной перемены, чтобы сделать человека изгоем на ближайшие два года. В итоге Саша сменила школу.

Александра Автух, ученица средней школы №27 Минска:

После того, как меня буллили в прошлой школе, у меня появилась замкнутость. Я стала постоянно сидеть одна, ни с кем не разговаривать, мне было очень сложно разговаривать.

Открываться людям сейчас Саше трудно, отовсюду она ждет подвоха, видит косой взгляд. Мы часто слышим, что дети жестоки, так откуда и из чего рождается эта жестокость? Да и жестокость ли?

Владимир Полежай, ученик гимназии №31 Минска:

Банальная скука, когда нечего делать. У меня была какая-то рутинная жизнь, ничего интересного. И я хотел хоть какой-то движ, поспособствовать ему. Я считал, что это прикольно. Сейчас я не считаю, что это хорошо.

Лиза была по другую сторону баррикад, в составе сильного звена. Случай в ее классе классический: есть девочка, замкнутая, совсем не душа компании. Что жребий травли падет на нее, было очевидно.

Елизавета Чернобаева, студентка:

В школе я была на стороне агрессора. Это длилось недолго, но сейчас я понимаю, что это неправильно, и я извинилась перед человеком, которого буллила в то время.

Если в младших классах дети могут обратиться к взрослым, то с возрастом просить о помощи становится сложнее.