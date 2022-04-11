«Родители поставили меня на весы, и было 27 килограммов». Студентка рассказала об анорексии из-за буллинга
Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Наша следующая героиня уже не учится в школе, но хорошо помнит, как ее унижали одноклассники из-за лишнего веса.
Илона Волынец, СТВ:
Всем назло девушка похудела, причем до такой степени, что врачи стали опасаться за ее здоровье. Дарья не постеснялась и тоже приехала к нам в студию, чтобы рассказать свою историю.
Кристина Сущеня:
Дарья, вроде все уже позади, аттестат получен. Неужели до сих пор осталась обида на одноклассников?
Дарья Крицкая, студентка:
Благодаря занятиям с психотерапевтом обиды уже нет на тех людей, которые меня обижали, но есть обида за зря потраченное время. Вместо того чтобы наслаждаться жизнью, заниматься любимыми делами, я просто сидела на всех диетах, изнуряла себя тренировками. За все три года анорексии я не помню ничего, кроме того, что я ела, сколько калорий потребляла и какие тренировки у меня были.
Илона Волынец:
А когда ты поняла, что это ненормально?
Дарья Крицкая:
Поняла я достаточно поздно, когда в один момент я проснулась, мне очень болел живот, и я не могла ни говорить, ни встать. Родители поставили меня на весы, и было 27 килограммов.
Кристина Сущеня:
Ольга Дмитриевна, часто ли детские психологические травмы переносятся уже во взрослую жизнь?
Ольга Воронько, психолог первичного приема и помощи семье в кризисной ситуации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Все зависит и от ребенка, и от той семьи. Сказать, что это часто? Да, это бывает. Это откладывает след, потому что это может продолжаться годами, и это самое страшное.
Илона Волынец:
Если бы была возможность отмотать время назад, как бы ты сейчас поступила?
Дарья Крицкая:
Я бы, наверное, поговорила с родителями, попросила отвезти меня к психологу, чтобы мне тогда объяснили, что это ненормально, потому что я не была полной, надо мной почему-то решили посмеяться. Мне нужно было обратить внимание на эту проблему, а не молчать и пытаться решить ее самой.
Илона Волынец:
А родители не видели?
Дарья Крицкая:
Я всегда ходила в объемных вещах, и у меня был частный дом, поэтому, когда родители были на работе, я еду отдавала собаке, а потом просто мыла тарелки и говорила, что я все скушала. И так продолжалось полгода, и потом уже меня отвезли в больницу, в реанимацию, где меня уже искусственно кормили. Сейчас у меня депрессия, поэтому я не могу объективно смотреть на все, что происходит, но я занимаюсь с психотерапевтом, пью препараты и надеюсь, что скоро вылечусь.
Ольга Воронько:
Есть все шансы стать абсолютно счастливой, наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие, потому что она работает над собой, понимая, что у меня есть детская травма, она мне мешает, я иду и работаю с этим.
Илона Волынец:
Ольга Дмитриевна, а где та тонкая грань, когда безобидная шутка переходит в травлю? Кто должен это пресекать?
Ольга Воронько:
Первые, кто это замечает, – дети, которые находятся рядом, одноклассники. Они чаще всего просто свидетели, но они могут травмироваться, увидев это. И родитель дома, если ребенок не делится, может заметить, что поведение ребенка меняется: он закрывается или становится агрессивным, начинает болеть. Это может стать почвой, чтобы пошел разговор, и пресекать нужно в самом начале.
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