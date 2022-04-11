«Родители поставили меня на весы, и было 27 килограммов». Студентка рассказала об анорексии из-за буллинга

Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Наша следующая героиня уже не учится в школе, но хорошо помнит, как ее унижали одноклассники из-за лишнего веса. Илона Волынец, СТВ:

Всем назло девушка похудела, причем до такой степени, что врачи стали опасаться за ее здоровье. Дарья не постеснялась и тоже приехала к нам в студию, чтобы рассказать свою историю. Кристина Сущеня:

Дарья, вроде все уже позади, аттестат получен. Неужели до сих пор осталась обида на одноклассников?

Дарья Крицкая, студентка:

Благодаря занятиям с психотерапевтом обиды уже нет на тех людей, которые меня обижали, но есть обида за зря потраченное время. Вместо того чтобы наслаждаться жизнью, заниматься любимыми делами, я просто сидела на всех диетах, изнуряла себя тренировками. За все три года анорексии я не помню ничего, кроме того, что я ела, сколько калорий потребляла и какие тренировки у меня были. Илона Волынец:

А когда ты поняла, что это ненормально? Дарья Крицкая:

Поняла я достаточно поздно, когда в один момент я проснулась, мне очень болел живот, и я не могла ни говорить, ни встать. Родители поставили меня на весы, и было 27 килограммов. Кристина Сущеня:

Ольга Дмитриевна, часто ли детские психологические травмы переносятся уже во взрослую жизнь?

Ольга Воронько, психолог первичного приема и помощи семье в кризисной ситуации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Все зависит и от ребенка, и от той семьи. Сказать, что это часто? Да, это бывает. Это откладывает след, потому что это может продолжаться годами, и это самое страшное. Илона Волынец:

Если бы была возможность отмотать время назад, как бы ты сейчас поступила? Дарья Крицкая:

Я бы, наверное, поговорила с родителями, попросила отвезти меня к психологу, чтобы мне тогда объяснили, что это ненормально, потому что я не была полной, надо мной почему-то решили посмеяться. Мне нужно было обратить внимание на эту проблему, а не молчать и пытаться решить ее самой.