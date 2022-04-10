Часто ли школьники подвергаются травле и что делать родителям? Педагог-психолог дала ответ на эти вопросы

Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: К нам присоединилась педагог-психолог гимназии, в которой учится Даша. Судя по опросу, который провела Даша, дети прекрасно понимают, что такое буллинг. Есть ли такая проблема сейчас?

Дина Шкор, педагог-психолог гимназии №31 Минска:

Насколько эта тема актуальна в нашей гимназии? Не могу сказать о том, что она имеет место быть. Потому что когда обращаются родители за помощью, мы начинаем разбираться в определенных проблемах, то мы видим, что ребенок очень чувствителен, и возникающий конфликт у него в коллективе он как раз таки и воспринимает как буллинг. И очень часто такого целенаправленного, системного унижения ребенка в коллективе, когда начинаем уже подробнее работать с ситуацией, мы не наблюдаем.

Кристина Сущеня, СТВ:

Мы как раз разобрали историю Даши, и мама высказала свою позицию, но мне интересно все-таки узнать, как родитель должен себя вести в ситуации, когда к нему приходит домой ребенок и говорит, что мама меня травят в школе. Что должен предпринять родитель?