«Мы не первая цивилизация и не единственная». Белорусский учёный о космических разработках

Весь мир 12 апреля отмечает День авиации и космонавтики, мы не можем остаться в стороне. И не только потому, что белорусские космонавты давно прославились за пределами страны, наши ученые внесли огромный вклад в развитие космических технологий. Белорусский космический аппарат запущен в 2012 году совместно с Россией и летает до сих пор. А система зондирования Земли и электромагнитная защита не имеют аналогов в мире, таких разработок не единицы, а десятки и сотни. Расскажет о высоких технологиях гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Мухуров, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией микро- и наносенсорики ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» НАН Беларуси. О разработке: аппарат достиг орбиты планеты Меркурий, дает первую информацию о состоянии ее атмосферы Александр Меженный, ведущий:

Поздравляем вас с тем, что недавно вы со своей командой получили премию Союзного государства, просто так она не дается. За какие заслуги? Что это нам принесет в будущем?

Николай Мухуров, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией микро- и наносенсорики ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» НАН Беларуси:

Большое спасибо за поздравление. Хотелось бы отметить в первую очередь, что это заслуга не только тех, кто получил премию, но и заслуга всех тех огромных коллективов, которые стоят за этими разработками. Особенность разработки, связанной с экранами, заключается в том, что нужно было обеспечить совместимость электронной аппаратуры на спутнике, предназначенном для исследования планеты Меркурий. Это было успешно реализовано. В настоящий момент этот аппарат достиг орбиты планеты Меркурий, дает первую информацию о состоянии ее атмосферы, вообще о тех процессах, которые происходят на этой планете. Вторая разработка была посвящена созданию датчиков космической плазмы. Датчики космической плазмы позволяют нам заранее предупредить о приходе к Земле мощных космических потоков, потоков космического излучения, которые оказывают отрицательное влияние на всю жизнедеятельность человека. В частности, может выйти из строя аппаратура, может отключиться подача электроэнергии. Если люди не примут специально определенные меры, чтобы в это время воздействие плазмы защитить себя, не выходить на открытое пространство, у тех, у кого есть проблемы со здоровьем, эти проблемы могут обостриться. Александр Меженный:

То есть когда говорят: сегодня большое электромагнитное излучение, магнитные бури, ведите себя аккуратно, это благодаря вашим разработкам в том числе.

Николай Мухуров:

Это в том числе и благодаря нашим разработкам. Какими еще разработками занимаются белорусские ученые? Александра Каштанова, ведущая:

Какими еще разработками занимаются белорусские ученые, в частности, ваша команда? Николай Мухуров:

Наша команда занимается разработками, связанными с космическими исследованиями, еще с 70-х годов прошлого столетия. Так как это все было в свое время закрытой информацией, мы параллельно с американцами разрабатывали передающее устройство, которое должно было работать на поверхности планеты Венера. Совместно с Институтом космического приборостроения сделали такую разработку, провели полный комплекс испытаний, показали, что наши вакуумные интегральные схемы обеспечивали возможность передачи с поверхности планеты Венеры в таких условиях ту информацию, которая интересовала разработчиков. Александр Меженный:

Сейчас, относительно тех прошлых героических событий, что-то происходит в космосе, что ускользает от нашего глаза, но тем не менее является большой вехой, то, что несет настоящую перспективу, прорыв в космической отрасли?

Николай Мухуров:

Первое, что хочется отметить, это, конечно, достижения китайских специалистов, которые с помощью спускаемого аппарата пытаются найти наличие воды на поверхности или в кратерах Луны, обратной стороны Луны. Что это даст? Это даст возможность спрогнозировать создание долговременных жилых комплексов с участием человека, чтобы начать освоение Луны. Есть ли жизнь за пределами Земли? Александра Каштанова, ведущая:

Существует ли жизнь за пределами Солнечной системы? Что можете сказать об экзопланетах? Их насчитывается более 5 000.