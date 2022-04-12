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Беременность в 40 – за или против? Мнение многодетной мамы

12 апреля 2022 09:22
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Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама:
А вот и новое утро, пора будить малышню. Начнем мы с Сабрины. Просыпайся.

Беременность в 40 – за или против? Мнение многодетной мамы-1

А сейчас буду будить своих ребятишек, мальчишек. Кто у меня еще не проснулся?

Беременность в 40 – за или против? Мнение многодетной мамы-4

Александра Никифорова:
Меня зовут Александра. Я психолог, королева красоты и многодетная мама. Добро пожаловать к нам в гости. В своем блоге я расскажу, почему не стоит бояться планировать семью, развею самые нелепые мифы о материнстве и не только.

Сегодня хотела бы обсудить острую тему – беременность в 40. За или против? Еще лет 10-15 назад родить ребенка в 40 лет казалось немыслимым, это был настоящий вызов обществу. Но сегодня ситуация в корне изменилась. Перед вами живой тому пример.

Беременность в 40 – за или против? Мнение многодетной мамы-7

Александра Никифорова:
Врачи говорят, что если у женщины нет сложных хронических заболеваний, она полностью здорова, то противопоказаний для беременности после 40 абсолютно нет. Но предварительно надо пройти полное медицинское обследование. Важно все – качественное питание, планирование беременности, занятия спортом и качественные медицинские обследования. Обследование нужно начать с выявления хронических заболеваний, а также на наличие в организме женщины необходимых микроэлементов и витаминов, чтобы восполнить их дефицит.

Беременность в 40 – за или против? Мнение многодетной мамы-10

– Детишки давайте выбирать фотографии для семейного альбома.
– А это кто?
– Это я, представляете? А это мама.

Беременность в 40 – за или против? Мнение многодетной мамы-13

Александра Никифорова:
Возрастные беременные более тщательно выполняют рекомендации врачей, с удовольствием проводят с малышами время дома, больше уделяют времени на их физическое и умственное развитие. Не бойтесь стать мамой и в 40. Мама – это всегда здорово. Беременность для многих женщин может стать второй молодостью.

# Дети и родители # общество # Александра Никифорова # Фотофакт

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