Беременность в 40 – за или против? Мнение многодетной мамы

Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама:
А вот и новое утро, пора будить малышню. Начнем мы с Сабрины. Просыпайся.
Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама:
А вот и новое утро, пора будить малышню. Начнем мы с Сабрины. Просыпайся.
А сейчас буду будить своих ребятишек, мальчишек. Кто у меня еще не проснулся?
Александра Никифорова:
Меня зовут Александра. Я психолог, королева красоты и многодетная мама. Добро пожаловать к нам в гости. В своем блоге я расскажу, почему не стоит бояться планировать семью, развею самые нелепые мифы о материнстве и не только.
Сегодня хотела бы обсудить острую тему – беременность в 40. За или против? Еще лет 10-15 назад родить ребенка в 40 лет казалось немыслимым, это был настоящий вызов обществу. Но сегодня ситуация в корне изменилась. Перед вами живой тому пример.
Александра Никифорова:
Врачи говорят, что если у женщины нет сложных хронических заболеваний, она полностью здорова, то противопоказаний для беременности после 40 абсолютно нет. Но предварительно надо пройти полное медицинское обследование. Важно все – качественное питание, планирование беременности, занятия спортом и качественные медицинские обследования. Обследование нужно начать с выявления хронических заболеваний, а также на наличие в организме женщины необходимых микроэлементов и витаминов, чтобы восполнить их дефицит.
– Детишки давайте выбирать фотографии для семейного альбома.
– А это кто?
– Это я, представляете? А это мама.
Александра Никифорова:
Возрастные беременные более тщательно выполняют рекомендации врачей, с удовольствием проводят с малышами время дома, больше уделяют времени на их физическое и умственное развитие. Не бойтесь стать мамой и в 40. Мама – это всегда здорово. Беременность для многих женщин может стать второй молодостью.