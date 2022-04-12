Беременность в 40 – за или против? Мнение многодетной мамы

Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама: А вот и новое утро, пора будить малышню. Начнем мы с Сабрины. Просыпайся.

А сейчас буду будить своих ребятишек, мальчишек. Кто у меня еще не проснулся?

Александра Никифорова:

Меня зовут Александра. Я психолог, королева красоты и многодетная мама. Добро пожаловать к нам в гости. В своем блоге я расскажу, почему не стоит бояться планировать семью, развею самые нелепые мифы о материнстве и не только.

Сегодня хотела бы обсудить острую тему – беременность в 40. За или против? Еще лет 10-15 назад родить ребенка в 40 лет казалось немыслимым, это был настоящий вызов обществу. Но сегодня ситуация в корне изменилась. Перед вами живой тому пример.